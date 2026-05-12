AVISO Jüdisches Museum Wien: Neue Ausstellung „A Muslim, a Christian, and a Jew“ von Eran Shakine

Wien (OTS) - 

Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, präsentiert ab 20. Mai die neue Ausstellung „A Muslim, a Christian, and a Jew“ von Eran Shakine. Der israelische Künstler betitelt jedes seiner Bilder mit dem gleichen Satz: „Ein Muslim, ein Christ und ein Jude...“ – fast so, als wolle er einen Witz erzählen. In seinen großformatigen Arbeiten setzt er sich humorvoll und tiefgründig mit der Frage nach der Möglichkeit des Zusammenlebens der drei monotheistischen Weltreligionen auseinander. Dabei ist Shakines Werkzyklus vor allem eines: ein Plädoyer für eine universelle Menschlichkeit.

Die Vertreter*innen der Medien sind zur Pressebesichtigung der neuen Ausstellung herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Dienstag, 19. Mai 2026, 10:30 Uhr

Ort: Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Bei der Presseführung stehen Direktorin Barbara Staudinger, Chefkurator Hannes Sulzenbacher sowie der Künstler Eran Shakine für Ihre Fragen zur Verfügung.

Anmeldung erforderlich! Unter der Tel.: +43 1 535 04 31-1519 oder per E-Mail an: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Mag.a Natascha Golan
Presseabteilung Jüdisches Museum Wien
Telefon: 0699 15 20 55 54
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.jmw.at

Mag. a Elisabeth Bauer
Wien Holding – Corporate Communications
Telefon: +43 1 408 25 69 47
E-Mail: [email protected]

