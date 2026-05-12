LR Rosenkranz: Niederösterreich stärkt Pflegeberufe mit gezielten Förderungen

St. Pölten (OTS) -

„Pflegekräfte leisten tagtäglich Außergewöhnliches – mit Leidenschaft, Herz und Fachkenntnis. Der Internationale Tag der Pflege ist ein wichtiger Anlass, um Danke zu sagen und gleichzeitig junge Menschen sowie Ein- und Umsteiger für diesen sinnstiftenden Beruf zu gewinnen“, betont Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz.

Anlässlich des Internationalen Tages der Pflege am 12. Mai bedankt sich Landesrätin Susanne Rosenkranz bei allen Pflegekräften in Niederösterreich für ihren täglichen Einsatz und verweist auf die umfangreichen Unterstützungsmaßnahmen des Landes für Menschen, die einen Pflegeberuf ergreifen oder sich weiterqualifizieren möchten. „Wir wollen Menschen bestmöglich dabei unterstützen, einen Pflegeberuf zu erlernen. Gerade die Individualförderungen des Landes Niederösterreich sind ein wichtiger Baustein, um Ausbildung leistbar zu machen und mehr Fachkräfte für die Pflege zu gewinnen“, so Rosenkranz.

Gefördert werden unter anderem Arbeitnehmer, Wiedereinsteiger, öffentliche Bedienstete und Vertragsbedienstete bei Ausbildungen wie Ordinations- und Operationsassistenz, Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz, Heimhilfe und Sozialpädagogik. Je nach persönlicher Situation können Auszubildende finanzielle Unterstützungen für Kurskosten oder begleitende Maßnahmen erhalten.

„Pflege ist ein Berufsfeld mit Zukunft, Verantwortung und Sinn. Als Land Niederösterreich setzen wir alles daran, unsere heimischen Arbeitskräfte dabei zu unterstützen, persönlich und beruflich voranzukommen. Nutzen Sie die Chance und informieren Sie sich gleich unter 02742/9005 9555 oder unter www.arbeitsland-noe.at“, unterstreicht Rosenkranz abschließend.

Weitere Informationen: Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz, Pressereferent Christoph Bathelt, M.A., Tel.: 02742 / 9005 – 13 797, E-Mail: [email protected]