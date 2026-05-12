Arbeiten am letzten Abschnitt der Ortsdurchfahrt Bullendorf haben begonnen

St. Pölten (OTS) -

Kürzlich fand der offizielle Baustart für den dritten und letzten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt von Bullendorf im Zuge der Landesstraße B 47 statt. Nach der Fertigstellung der Arbeiten in den ersten beiden Abschnitten – vom östlichen Ortsbeginn bis zur Bäckergasse – in den Jahren 2024 und 2025 haben nun die Arbeiten für den dritten und letzten Bereich von der Bäckergasse bis zur Ringstraße begonnen. Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Mistelbach in Zusammenarbeit mit regionalen Bau- und Lieferfirmen durchgeführt. Mit der Fertigstellung ist im Herbst 2026 zu rechnen. Die Kosten für den dritten Abschnitt belaufen sich auf rund eine Million Euro, wobei 780.000 Euro vom Land Niederösterreich und 230.000 Euro von der Marktgemeinde Wilfersdorf getragen werden.

Im Zuge des dritten Abschnitts wird auf einer Gesamtlänge von rund 400 Metern die gesamte Straßenkonstruktion erneuert und ein neuer Straßenbelag aufgebracht. Die Fahrbahn der Landesstraße B 47 wird entsprechend den heutigen Verkehrsstandards sowie den örtlichen Gegebenheiten mit einer Breite von sieben Metern ausgeführt. Zudem wird beidseitig entlang der Landesstraße ein durchgehender Gehweg errichtet. Für den ruhenden Verkehr entstehen zusätzlich Längsparkflächen. Besonderer Wert wird auch auf die Grünraumgestaltung gelegt, die künftig zu einem harmonischen Ortsbild beitragen soll.

Im Bereich der Tierarztpraxis wird darüber hinaus eine Querungshilfe errichtet, um Fußgängerinnen und Fußgängern ein sicheres Überqueren der Landesstraße B 47 zu ermöglichen. Für die Durchführung der Arbeiten ist im Baustellenbereich eine halbseitige Sperre mit Einbahnführung in Fahrtrichtung Mistelbach vorgesehen. In Fahrtrichtung Großkrut erfolgt eine kleinräumige Umleitung über die Ringstraße für Fahrzeuge unter 7,5 Tonnen. Die Umleitung für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen erfolgt großräumig über die Landesstraßen B 47 (Großkrut), L 20 (Walterskirchen), L 3052, B 7 (Erdberg) und wieder über die B 47 sowie in umgekehrter Richtung.

Notwendig wurde das Projekt, da die über 50 Jahre alte Straßenkonstruktion der Landesstraße B 47 im Ortsgebiet von Bullendorf zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entsprach. Zudem waren die Gehwege nicht ausreichend ausgebaut beziehungsweise bereits stark schadhaft. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Wilfersdorf nach den Einbautenverlegungen durch die Marktgemeinde entschlossen, die Ortsdurchfahrt auf einer Gesamtlänge von rund 1,3 Kilometern abschnittsweise neu zu gestalten.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]