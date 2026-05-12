„Kommissar Rex“ und „Der Rosenkavalier“: Letzte neue Episode der ORF/SAT.1-Krimireihe am 18. Mai in ORF 1

Wien (OTS) -

Mit „Der Rosenkavalier“ steht am Montag, dem 18. Mai 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 (und jetzt schon auf ORF ON) der letzte aktuelle TV-Fall für das neue Team rund um „Kommissar Rex“ auf dem Programm. Max Steiner und sein vierbeiniger Kollege werden mit einem Verdienstorden geehrt. Doch die Ruhepause für die beiden Ermittler ist nur von kurzer Dauer: Der Mord an einer jungen Frau weist Parallelen zu den Verbrechen eines Serientäters auf, den Max vor Jahren hinter Gitter gebracht hat! Regisseurin Esther Rauch inszenierte den sechsten Film der neuen Staffel, an der Seite des Ermittlerteams Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin und Alfred Dorfer standen in Gastrollen u. a. Juergen Maurer, Stipe Erceg, Philine Schmölzer, Luis Aue und Babett Arens vor der Kamera.

Film 6: „Der Rosenkavalier“ (Montag, 18. Mai, 20.15 Uhr, ORF 1 und jetzt schon auf ORF ON)

Max (Maximilian Brückner) und Rex werden mit einem Verdienstorden geehrt! Große Aufmerksamkeit ist Max zwar unangenehm, doch die Anerkennung für seinen vierbeinigen Partner freut ihn – besonders, als Tochter Anna (Sophie Borchhardt) ihrem Vater stolz zujubelt. Unter den Gästen sind auch seine Exfrau Sarah (Marie Burchard) sowie Annas Freundin und Vermieterin Laura (Philine Schmölzer). Dass sich zeitgleich ein dramatisches Verbrechen anbahnt, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand.

Am nächsten Tag führt ein Einsatz die Ermittler in eine Wiener Dachgeschoßwohnung. Dort wird die junge Miriam Hochburg tot aufgefunden – auf verstörende Weise inszeniert: in einem roten Kleid, auf einem Sessel fixiert, neben ihr ein Strauß Rosen und eine Flasche Wein. Die Szenerie erinnert erschreckend genau an die Handschrift von Harald Binder (Stipe Erceg), dem sogenannten „Rosenkavalier“, einem Serienmörder, den Max vor Jahren überführt und hinter Gitter gebracht hat.

Als sich herausstellt, dass die Wohnung Laura, Annas Freundin, gehört, gerät sie ins Visier der Ermittlungen und wird vorsorglich unter Polizeischutz gestellt. Um auf Nummer sicher zu gehen, zieht Anna währenddessen wieder zu ihrem Vater.

„Kommissar Rex“ ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit ORF und SAT. 1 im Weltvertrieb der Beta Film, gefördert von FISA+, Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Niederösterreich.