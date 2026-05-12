  • 12.05.2026, 10:45:32
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NÖ Landesweine und Schmankerl zu Gast bei den Filmfestspielen in Cannes

LR Teschl-Hofmeister: NÖ Landwirtschaftsschulen repräsentieren österreichische Kultur beim renommiertesten Filmfestival der Welt

St. Pölten (OTS) - 

Bei der 79. Ausgabe der Filmfestspiele in Cannes, die von heute bis 23. Mai 2026 stattfinden, sind die NÖ Landesweingüter und die Landwirtschaftsschulen des Landes Niederösterreich erneut als kulinarische Botschafter vertreten. Im Österreich-Pavillon der Austrian Film Commission an der Strandpromenade werden Wein, Sekt, Frizzante und prämierte Delikatessen serviert – für Filmschaffende und Festivalgäste aus aller Welt. „Beim bedeutendsten Filmfestival der Welt sind die NÖ Landesweingüter bereits zum zwölften Mal als Botschafter für die österreichische Kultur vertreten. Dank der bewährten Zusammenarbeit mit der Austrian Film Commission ist dies längst zur Tradition geworden – und eine einmalige Gelegenheit, Niederösterreich mit seiner kulturellen und kulinarischen Vielfalt einem internationalen Publikum näherzubringen“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Der Österreich-Pavillon ist ein beliebter Treffpunkt der Filmszene direkt an der Strandpromenade. Während der gesamten Festspiele schenken wir dort Wein, Sekt und Frizzante unserer vier Landesweingüter Hollabrunn, Krems, Mistelbach und Retz aus. Ergänzt wird das Angebot mit prämierten Schmankerln der Landwirtschaftsschulen. Dabei ist die Austrian Film Commission unser Kooperationspartner“, betont Kellermeisterin Judith Hartl.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]

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