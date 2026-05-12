Mathis Fister wird Partner bei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte

Wien (OTS) -

Mathis Fister wird ab Mai 2026 zum Partner von Haslinger / Nagele Rechtsanwälte am Standort Wien. Mit der Verfestigung des renommierten Experten für Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht stärkt die Kanzlei ihre Beratungskompetenz in diesen Gebieten, die gerade auch komplex regulierte Bereiche wie etwa Künstliche Intelligenz, Life Sciences und Gesundheitsrecht umfassen.

„ Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Perspektive, die Kanzlei als Partner weiter mitzugestalten. Wir beobachten gegenwärtig viele zukunftsweisende Entwicklungen wie etwa im Bereich der KI und wollen gerade in diesen Zeiten für eine sachkundige, weitblickende und verlässliche rechtsanwaltliche Beratung stehen “, sagt Mathis Fister.

Mathis Fister ist seit 2015 als Rechtsanwalt tätig und verbindet die rechtsanwaltliche Praxis mit ausgewiesener wissenschaftlicher Expertise. Im Jahr 2019 habilitierte sich Mathis Fister an der Wirtschaftsuniversität Wien für die Fächer Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht. Seit 2020 lehrt er als Universitätsprofessor an der Johannes Kepler Universität Linz.

Auch seine rechtsanwaltliche Spezialisierung ist auf das öffentliche Recht und angrenzende Rechtsgebiete ausgerichtet und umfasst das gesamte Spektrum von der beratenden und rechtsgutachterlichen Tätigkeit bis zur Verfahrensführung. Spezifische Arbeitsschwerpunkte bilden unter anderem Zukunftsthemen des Gesundheitswesens und der Digitalisierung.