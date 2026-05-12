Schlosspark Laxenburg: Wo Geschichte lebendig wird und Komfort zuhause ist

St. Pölten (OTS) -

Bei einem Besuch im Schloss Laxenburg gewährte Geschäftsführer Bruno Schwendinger Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie Marcus Linford vom Wienerwald Tourismus einen Einblick in die geplanten Neuerungen. Neben der kürzlich eröffneten Boutique-Ferienwohnung im Alten Schloss entstehen in den kommenden Monaten weitere exklusive Nächtigungsmöglichkeiten. Zudem sind zeitgemäße Adaptierungen vorgesehen, um den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern gerecht zu werden, die das Top-Ausflugsziel Jahr für Jahr anzieht.

Eintauchen, staunen, genießen: Der Schlosspark Laxenburg zählt zu den eindrucksvollsten historischen Gartenanlagen Europas – ein Ort, an dem Jahrhunderte spürbar werden und gleichzeitig moderner Komfort begeistert. Zwischen dem Alten Schloss, dem Blauen Hof und der märchenhaften Franzensburg entfaltet sich eine Kulisse, die seit dem 13. Jahrhundert Geschichte schreibt. Heute präsentiert sich dieses Juwel so lebendig wie nie: Mit viel Feingefühl und hochwertigen Investitionen wird die Tradition in die Gegenwart geholt. Die kürzlich neu eröffnete Boutique-Ferienwohnung im Alten Schloss setzt dabei neue Maßstäbe für stilvolles Wohnen im historischen Ambiente, weitere exklusive Appartements folgen nun bald. Eine Ziegelstein-Legung symbolisierte im Rahmen des Besuchs die geplanten Schritte.

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigte sich begeistert von dieser Entwicklung, die den Standort nachhaltig stärkt und den Wienerwald als Top-Destination weiter festigt. „Solche hochwertigen Angebote und Erweiterungen sind in Hinblick auf den gesamten Tourismus in Niederösterreich natürlich sehr erfreulich, die Investitionen in den Standort sind darüber hinaus ein richtiger und wichtiger Schritt, um wichtige Weichen für die Zukunft zu stellen“, ist die Landeshauptfrau überzeugt.

Bruno Schwendinger, Geschäftsführer vom Schlosspark Laxenburg, ergänzt: „Der Schlosspark Laxenburg wird durch die kommenden Weiterentwicklungen weiter an Strahlkraft über die Tourismusregion Wienerwald hinaus gewinnen. Unser Ziel ist es, den Standort noch attraktiver für Gäste aus dem In- und Ausland zu machen. Als Ausflugsziel, Tagungsort, Naturerlebnis, historische Stätte und nun auch als ganz besonderer Gastgeber.“

Auch Marcus Linford, Geschäftsführer des Wienerwald Tourimus unterstreicht: „Angebote wie diese sind eine erfreuliche Ergänzung im Angebot unserer Region – und der Schlosspark Laxenburg zeigt mit seinen innovativen Entwicklungen gekonnt wie traditionelles liebevoll und dem Zeitgeist entsprechend weiterentwickelt werden kann.“

Schon die Habsburger wussten die besondere Atmosphäre zu schätzen: Maria Theresia residierte hier besonders gerne, während Franz Joseph I. und Elisabeth von Österreich ihre Flitterwochen in Laxenburg verbrachten. Genau dieses besondere Gefühl macht die neue Ferienwohnung im Alten Schloss erlebbar: „Komfort trifft Geschichte“ wird hier zur Realität. Eingebettet in Österreichs größten historischen Landschaftspark genießen Gäste Ruhe, Natur und stilvolle Exklusivität auf höchstem Niveau. Ein besonderes Special ist beispielsweise die Anreise mit eigenem Pferd. Dieses kann für die Dauer des Aufenthalts beim Partnerbetrieb Reitstall Equisport Laxenburg eingestellt, und der Schlosspark somit auch hoch zu Ross erkundet werden. Nicht ohne Grund wurde die Unterkunft auch zugleich in den renommierten Kreis der „Selected Stays in Niederösterreich“ aufgenommen – ein Qualitätszeugnis für handverlesene, außergewöhnliche Unterkünfte in Niederösterreich. Als Teil der Kategorie „Unique“ steht sie für Individualität, Qualität und das gewisse Etwas. „Ob als inspirierendes Ausflugsziel, elegante Eventlocation oder Rückzugsort für erholsame Urlaubstage: Der Schlosspark Laxenburg vereint Kultur, Natur und Lebensfreude auf einzigartige Weise – und lädt dazu ein, Geschichte nicht nur zu erleben, sondern zu genießen“, weiß Wienerwald Tourismus-GF Marcus Linford, der sich auf die weitere Zusammenarbeit in dieser beständigen Tourismus-Community freut.