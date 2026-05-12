Casinos Austria beim Wings for Life World Run

Wien (OTS) -

Der Wings for Life World Run hat am vergangenen Sonntag weltweit wieder tausende Menschen für ein gemeinsames Ziel mobilisiert – die Unterstützung der Rückenmarksforschung. Als langjähriger Partner war Casinos Austria auch heuer Teil des weltweit größten Charity-Laufs und setzte damit einmal mehr ein Zeichen für gesellschaftspolitische Verantwortung.

Generaldirektor Erwin van Lambaart zum Engagement von Casinos Austria: „Bei diesem Lauf steht gesellschaftliches Engagement im Mittelpunkt. Es ist beeindruckend zu sehen, was möglich ist, wenn viele gemeinsam für ein Ziel eintreten. Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen, heißt für uns seit beinah 60 Jahren, über das eigene Kerngeschäft hinaus nachhaltig zu wirken. Wir gehen mit dem Wings for Life World Run daher sehr gerne einen Teil dieser Strecke. Besonders freut mich dabei der Einsatz unserer Mitarbeiter:innen, die mithelfen, mitlaufen und ganz selbstverständlich Verantwortung übernehmen.“

Engagement, das über Sponsoring hinausgeht

Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung war Casinos Austria mit einem bewusst offenen, nahbaren Auftritt präsent – mit Fokus auf Information, Austausch und Mitmachen. Im Event-Village vor dem Schloss Schönbrunn entstand mit moderner Eventcontainer-Architektur ein einladender Erlebnisraum für alle Personen ab 18 Jahren, der Begegnung ermöglichte. Das interaktive Quiz rund um das Thema Spielerschutz sorgte nicht nur für spielerische Wissensvermittlung, sondern unterstreicht auch den Anspruch von Casinos Austria, innovative Maßnahmen für verantwortungsvolles Spiel zu setzen. In der eigens gestalteten Casino Area luden Spiele wie das beliebte Riesenroulette Besucher:innen zum Mitmachen ein. Persönliche Gespräche und reges Interesse über das ganze Wochenende hinweg machten den Auftritt zu einem lebendigen Treffpunkt der Veranstaltung.

Mitarbeiter:innen als Teil der Bewegung

Ein Teil des umfangreichen Engagements wirkte bereits vor dem Startschuss: Im Rahmen des Corporate-Volunteering-Programms unterstützten mehr als 20 freiwillige Helfer:innen aus dem Unternehmen schon im Vorfeld die Eventvorbereitung. Ihr Einsatz trug dazu bei, dass Abläufe vor Ort reibungslos funktionierten – und zeigte, wie selbstverständlich Engagement bei Casinos Austria gelebt wird.

Mehr als 120 Mitarbeiter:innen der Unternehmensgruppe gingen zudem selbst an den Start und wurden als Team Teil des Runs – sichtbar, motiviert und mit dem klaren Signal: gesellschaftliches Engagement ist nicht nur ein Bekenntnis, sondern gelebte Praxis.

„Glückskilometer 13“: Rückenwind für alle, die weiterlaufen

Auch entlang der Strecke war dieser Gemeinschaftsgedanke spürbar. Mit dem „Glückskilometer 13“ sorgte Casinos Austria für zusätzlichen Rückenwind: Musik und Anfeuerung gaben Läufer:innen, Walker:innen und rollenden Teilnehmer:innen einen spürbaren Energieschub. Viele nahmen diesen Moment zum Anlass, weiterzulaufen – getragen von Applaus, Rhythmus und gemeinsamer Euphorie für die Sache. Der symbolträchtige Streckenabschnitt stand für Durchhaltevermögen, Solidarität und den gemeinsamen Einsatz für all jene, die selbst nicht laufen können.

Fotos zum Download finden Sie unter: https://www.casinos.at/company/presse/pressemitteilungen/news-detail/wflwr-2026