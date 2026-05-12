Wenn Grenzen auch am Berg fallen: Zwei Jahrzehnte gelebte Inklusion in Schladming-Dachstein

Schladming (OTS) -

Seit zwei Jahrzehnten öffnet der Verein Freizeit-PSO Menschen mit Behinderung die Türen zur alpinen Bergwelt in der österreichischen Tourismusregion Schladming-Dachstein – im Winter auf der Skipiste, im Sommer auf Wanderwegen und bei vielfältigen Outdoor-Aktivitäten. Was Vereinsgründerin Sabine Zach vor mittlerweile 20 Jahren nach einem Auslandsaufenthalt mit ersten Berührungspunkten im Behindertensport ins Leben rief, hat sich zu einer etablierten Initiative entwickelt, die weit über die Region hinauswirkt – für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für ihre Familien und für den Tourismus in Schladming-Dachstein. Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bedeuten die Angebote von Freizeit-PSO (steht für “Para-Special Outdoorsports”) weit mehr als einen Urlaub in den Bergen >>



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