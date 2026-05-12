Tag der Pflege – SPÖ-Seltenheim: „Volle Unterstützung für alle Menschen, die auf Pflege angewiesen sind“

Wien (OTS) -

Anlässlich des heutigen Tags der Pflege betont SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: „Die Menschen in Österreich werden immer älter und immer mehr Menschen benötigen Pflege. Aktuell haben rund eine halbe Million Menschen Anspruch auf Pflegegeld. Die SPÖ in der Regierung hat durchgesetzt, dass das Pflegegeld trotz schwierigster budgetärer Lage auch 2027 erhöht wird. Das Pflegegeld gibt Sicherheit und ist wichtig für alle, die auf Pflege angewiesen sind - und auch für die Angehörigen, die bei der Pflege finanziell oder zeitlich entlastet werden.“ Um die Pflege in Österreich zu sichern und sowohl Menschen mit Pflegebedarf zu unterstützen als auch Pflegekräfte zu stärken, habe die SPÖ in der Bundesregierung umfassende Maßnahmen durchgesetzt. „Pflegekräfte, die unschätzbar Wichtiges für unsere Gesellschaft leisten, verdienen unseren Respekt und unsere volle Unterstützung durch faire und attraktive Rahmenbedingungen für ihre wertvolle Arbeit.“ Durch die Aufnahme von Pflegekräften in die Schwerarbeitsregelung z.B. haben Pflegekräfte seit heuer die Möglichkeit, in Schwerarbeitspension zu gehen. ****

Mit einer Qualifizierungsoffensive im Zukunftsbereich Pflege werde ein weiterer Schritt für ausreichend und gut ausgebildete Pflegekräfte gesetzt und auch die Teilpension sei eine wichtige Reform besonders für Menschen in körperlich und psychisch belastenden Berufen wie der Pflege. „Der Pflegeberuf wird immer wichtiger. Ohne Pflege funktioniert unser Gesundheitssystem nicht. Wer die Qualität und Zukunft der Pflege sichern will, muss attraktive Rahmenbedingungen schaffen“, so Seltenheim.

Die SPÖ in der Regierung sorge dafür, dass das Budget sozial gerecht saniert wird und dass in Pflege, Gesundheit, Kinderbetreuung, Standort und Beschäftigung investiert wird. „Die SPÖ in der Regierung macht den Unterschied. Wir sorgen für Zuversicht in herausfordernden Zeiten“, so Seltenheim (Schluss) bj/ls