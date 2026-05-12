froots stärkt Geschäftsführung: Christian Teichmann wird Managing Director

Wien (OTS) -

Die österreichische Vermögensverwaltung froots erweitert ihre Geschäftsführung um Christian Teichmann (44). Als neuer CFO und COO übernimmt der gebürtige Salzburger die operative Verantwortung und wird gemeinsam mit CEO David Mayer-Heinisch die nächste Wachstumsphase des Unternehmens gestalten.

David Mayer-Heinisch, CEO und Co-Founder von froots: “froots ist in den letzten Jahren stark gewachsen – bei den Kundinnen und Kunden, beim verwalteten Vermögen und beim Anspruch, den wir an uns selbst stellen. Dass immer mehr Menschen mit komplexeren Anforderungen zu uns kommen, zeigt, dass unser Modell funktioniert. Dieses Wachstum braucht die richtigen Strukturen, damit wir unsere Leistung auch für deutlich mehr Menschen auf gleichem Niveau erbringen können. Christian bringt genau das mit: den operativen Blick, die Durchsetzungskraft und die Erfahrung, um froots für die nächste Phase aufzustellen.”

Von der Bankenwelt ins Unternehmertum

Christian Teichmann bringt über 15 Jahre Erfahrung in regulierten Finanzunternehmen mit. Seine prägendste Station waren elf Jahre bei der Kommunalkredit Austria – einer Bank, die nach der Finanzkrise verstaatlicht wurde und vor massiven Herausforderungen stand. In diesem Umfeld übernahm Teichmann früh Verantwortung: als Prokurist und Bereichsleiter begleitete er unter anderem die Neuausrichtung des Instituts und dessen Rückkehr an den Kapitalmarkt. Dabei sammelte er breite operative Erfahrung – von der Strategie über das Stakeholder-Management bis hin zur Regulatorik.

Nach seiner Zeit bei der Kommunalkredit wechselte Teichmann bewusst in den Startup-Bereich und übernahm führende Rollen beim Aufbau regulierter FinTechs in Deutschland und Österreich. Diese Erfahrung hat seinen Blick auf die Branche geschärft und ihn letztlich zu froots geführt.

Teichmann: “In den letzten Jahren habe ich erlebt, wie viel über die Demokratisierung der Finanzwelt gesprochen wird und wie selten das in der Praxis wirklich ankommt. Echte Demokratisierung beginnt beim professionellen Zugang zum Investieren für alle, ohne dass man dabei allein gelassen wird. Genau das macht froots. Mein Anspruch ist, das, was wir können, richtig gut zu machen – mit den richtigen Strukturen und dem Fokus auf das, was für unsere Kundinnen und Kunden wirklich zählt.”

Klare Aufgabenteilung in der Geschäftsführung

Mit dem Einstieg von Teichmann schärft froots die Geschäftsführung in zentralen Bereichen: Teichmann verantwortet die operative Steuerung des Unternehmens – von Finanzen und Controlling über Personalentwicklung bis hin zu Compliance und Recht. Mayer-Heinisch konzentriert sich auf Strategie, Investment, Vertrieb und Marketing.

Mayer-Heinisch: “Wenn man so will, bin ich der Außenminister und Christian der Innenminister. Wir investieren in die Strukturen, die unser Wachstum braucht und Christian ist genau der Richtige, um das aufzubauen.”

Teichmann sieht seine Aufgabe auch in der Verantwortung gegenüber den Kundinnen und Kunden: “Am Ende des Tages vertrauen uns Menschen ihr Geld an. Dieses Vertrauen zu rechtfertigen – gerade auch in schwierigen Marktphasen, mit Transparenz und Ruhe – ist für mich der wichtigste Antrieb. Wenn jemand nach einem Gespräch bei uns rausgeht und sich gut aufgehoben fühlt, dann machen wir unseren Job richtig.”

Über froots

froots ist eine unabhängige Vermögensverwaltung aus Österreich mit über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Sitz in Wien (Rauhensteingasse 12, 1010 Wien). froots verbindet maßgeschneiderte Anlagestrategien mit persönlichem Service und Technologie – für alle, die ihr Vermögen professionell und unabhängig verwalten lassen möchten. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und zählt unter anderem Andreas Treichl (Chairman, Erste Stiftung), Reinhold Baudisch (Gründer, Durchblicker.at) und Georg Kapsch (CEO, Kapsch AG) zu seinen Investoren.

Disclaimer: Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine Marketingmitteilung der Asset Management by froots GmbH. Kapitalanlagen bergen Risiken, darunter Kurs-, Währungs-, Bonitäts-, Liquiditäts-, Zins-, Transfer- und Länderrisiken, bis hin zum Totalverlust. Weitere Informationen und Risikohinweise: https://www.froots.io