Wenn Grenzen überschritten werden

Wien (OTS) -

Gewalt, Belästigung und Machtmissbrauch am Arbeitsplatz sind keine Einzelfälle. Entscheidend ist, dass Organisationen hinschauen, Betroffene schützen und klare Verfahren etablieren. Ina Lukl, IBG-Expertin für Arbeitspsychologie, erklärt, worauf es ankommt.

▪ Grenzüberschreitungen sind oft Machtmissbrauch

Hierarchien, Abhängigkeiten und informelle Machtpositionen spielen bei Übergriffen eine zentrale Rolle.

▪ Nicht die Absicht zählt, sondern die Wirkung

Sexuelle Belästigung beginnt nicht erst bei körperlichen Übergriffen. Auch Bemerkungen, Nachrichten, „Witze“ oder unerwünschte Berührungen können die Würde verletzen.

▪ Prävention braucht Konsequenz

Wirksam sind klare Leitfäden, Ansprechpersonen, transparente Verfahren und sichtbare Konsequenzen – nicht bloße Symbolpolitik.

Gewalt am Arbeitsplatz ist weit verbreitet

Fast jede vierte Person weltweit hat laut einer Erhebung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) bereits Gewalt oder Belästigung im Arbeitskontext erlebt – in psychischer, physischer oder sexueller Form. Besonders betroffen sind junge Menschen, Migrant:innen und Frauen. Auch in Österreich zeigen Studien, dass Herumschreien, Beleidigungen, Drohungen und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verbreitet sind. Mehr als jede vierte Frau hat laut Statistik Austria sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt.

„ Ich glaube nicht, dass es heute mehr Fälle gibt – aber sie werden glücklicherweise öfter aufgezeigt “, sagt Ina Lukl, Arbeitspsychologin bei IBG. Unternehmen würden zunehmend erkennen, dass sie handeln müssen: „ Arbeitgeber:innen haben die Pflicht, ein diskriminierungsfreies Umfeld sicherzustellen. “

Grenzüberschreitungen entstehen oft schleichend

Grenzüberschreitungen entstehen häufig nicht zufällig. Sie entwickeln sich oft schrittweise: ein unangemessener Kommentar, ein scheinbar harmloser „Witz“, eine unerwünschte Nachricht, ein Übergriff bei einer Feier. „ Es kommt nicht darauf an, wie etwas gemeint war, sondern wie es bei der betroffenen Person angekommen ist “, betont Lukl. Gerade Machtgefälle verschärfen die Situation: Wer abhängig ist, neu im Unternehmen, jung, in Ausbildung oder sozial isoliert, hat oft größere Hemmungen, Vorfälle zu melden.

Das Gleichbehandlungsgesetz definiert sexuelle Belästigung klar: Entscheidend ist, ob ein Verhalten der sexuellen Sphäre zugehörig ist, die Würde verletzt und für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist. Flirten am Arbeitsplatz ist erlaubt – aber nur, wenn sich beide Personen wohlfühlen und einverstanden sind. Grenzüberschreitendes Verhalten ist kein Flirt.

Klare Regeln statt Wegschauen

Für Organisationen bedeutet Gewaltprävention vor allem: klare Haltung zeigen. „ Was tatsächlich wirkt, sind Leitfäden, klare Verfahren und klare Konsequenzen “, sagt Lukl. Dazu zählen definierte Ansprechpersonen, transparente Meldewege, geschulte Führungskräfte, Betriebsvereinbarungen, externe Beratungsmöglichkeiten und eine Kultur, in der Betroffene ernst genommen werden. IBG unterstützt Unternehmen dabei mit Sensibilisierung, Workshops, Webinaren und auf Wunsch auch durch moderierte Gespräche.

Zivilcourage kann Betroffene schützen

Auch Zeug:innen spielen eine wichtige Rolle. Wer Grenzüberschreitungen beobachtet, sollte nicht wegsehen, sondern Betroffene stärken, Hilfe anbieten und Maßnahmen mit ihnen abstimmen. „ In vielen Fällen könnte eine einzige Person durch beherztes Eingreifen viel Schaden verhindern “, so Lukl.

Betroffenen rät sie, sich Unterstützung zu holen – intern oder extern. Neben betrieblichen Ansprechpersonen können auch Präventivfachkräfte, die Gleichbehandlungsanwaltschaft oder spezialisierte Beratungsstellen erste vertrauliche Anlaufstellen sein. „ Es ist Aufgabe der Arbeitgeber:innen, gegen Diskriminierung vorzugehen. Betroffene müssen damit nicht allein bleiben. “

IBG GmbH, gegründet 1995, ist mit über 200 Mitarbeiter:innen, davon 80 Arbeitsmediziner:innen, Österreichs größte Unternehmensberatung im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. IBG ist in ganz Österreich vertreten.