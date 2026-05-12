ÖAMTC: Ausflugsverkehr rund um Christi Himmelfahrt

Wien (OTS) -

„Die Wetteraussichten sind zwar noch nicht rosig, dennoch rechnen wir mit starkem Ausflugsverkehr um Christi Himmelfahrt“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. „Ein Großteil wird schon am Mittwochnachmittag und -abend ins verlängerte Wochenende aufbrechen. Mit Verzögerungen sollte man daher auf den Ausfallsrouten der größeren Städte rechnen. Zäh wird es am Sonntagabend werden, wenn dann alle gleichzeitig die Rückfahrt antreten.“

Für regionale Verkehrsbehinderungen werden vor allem zwei Großveranstaltungen in Wien und Salzburg sorgen. Am Samstag, 16. Mai, wird in der Wiener Stadthalle das Finale des ESC ausgetragen. Salzburg steht am Sonntag, 17. Mai, im Zeichen des Laufsports. Durch den Salzburg Marathon kommt es zu weiträumigen Straßensperren wegen des Marathons.

Zwtl.: Strecken mit zu erwartenden Zeitverlusten

A1 , West Autobahn: Knoten Linz – Enns

, West Autobahn: Knoten Linz – Enns A2, Süd Autobahn: Raum Villach

Süd Autobahn: Raum Villach A4, Ost Autobahn: Knoten Schwechat – Fischamend

Ost Autobahn: Knoten Schwechat – Fischamend A7, Mühlkreis Autobahn: Großraum Linz

Mühlkreis Autobahn: Großraum Linz A10, Tauern Autobahn: Gegenverkehrsbereiche Pass Lueg - Werfen, Eben im Pongau und Flachau, Knoten Spittal-Millstätter See, Unterflurtrasse St. Andrä

Tauern Autobahn: Gegenverkehrsbereiche Pass Lueg - Werfen, Eben im Pongau und Flachau, Knoten Spittal-Millstätter See, Unterflurtrasse St. Andrä A12, Inntal Autobahn: Kufstein – Wiesing

Inntal Autobahn: Kufstein – Wiesing A13, Brenner Autobahn: Bereich Luegbrücke

Brenner Autobahn: Bereich Luegbrücke A14, Rheintal Autobahn: zwischen Dornbirn und Hohenems

Rheintal Autobahn: zwischen Dornbirn und Hohenems S6, Semmering Schnellstraße: Baustellen Spital am Semmering und Mürzzuschlag West, Niklasdorf und Leoben West

Semmering Schnellstraße: Baustellen Spital am Semmering und Mürzzuschlag West, Niklasdorf und Leoben West B158, Wolfgangsee Straße: Sankt Gilgen – Bad Ischl

Wolfgangsee Straße: Sankt Gilgen – Bad Ischl B169, Zillertal Straße: vor dem Brettfalltunnel

Zillertal Straße: vor dem Brettfalltunnel B179, Fernpass Straße: im gesamten Verlauf

Fernpass Straße: im gesamten Verlauf B311, Pinzgauer Straße: zwischen Zell am See und Lend

Zwtl.: ESC-Finale in Wien

Zu Christi Himmelfahrt, 14.05., und am Samstag, 16.05., werden die Ringstraße und einige Straßenzüge um die Wiener Stadthalle gesperrt.

Zwtl.: Salzburg-Marathon am Sonntag

Wegen der umfangreichen Straßensperren und Parkverbote im Zuge des Salzburg-Marathons wird empfohlen, die Park&Ride-Angebote zu nutzen und auf die Öffis umzusteigen.

Zwtl.: ÖAMTC erinnert: Bereits bei stockendem Verkehr Rettungsgasse bilden

"Oft staut es sich auch aufgrund eines Unfalles – dann müssen Einsatzkräfte schnellstmöglich zur Unfallstelle gelangen können. Daher ist es wichtig, schon bei stockendem Verkehr eine ausreichend breite Rettungsgasse zu bilden, denn Einsatzfahrzeuge benötigen meist mehr Platz als Pkw", erinnert ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. Die Rettungsgasse ist auf mehrspurigen Richtungsfahrbahnen, wie Autobahnen und Autostraßen, zwischen dem linken und den übrigen Fahrstreifen zu bilden. "Das gilt auch, wenn man momentan kein Einsatzfahrzeug wahrnimmt. Wer Rettungskräfte behindert, muss mit Strafen von bis zu 2.180 Euro und einer Eintragung ins Vormerksystem rechnen", warnt Seidenberger.

Zwtl.: Europaweite Unterschiede bei der Rettungsgassenregelung

In vielen Ländern rund um Österreich gibt es ebenfalls eine Regelung zur Bildung einer Rettungsgasse, z. B. in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, der Schweiz und in Kroatien. In Italien und anderen europäischen Ländern gibt es diese Regelung allerdings nicht. Bei Stau oder stockendem Verkehr muss dort z. B. der Pannenstreifen frei bleiben und darf nicht wie in Österreich befahren werden, um eine Rettungsgasse zu bilden.

(Schluss)