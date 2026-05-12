- 12.05.2026, 09:01:05
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ÖAMTC: Ausflugsverkehr rund um Christi Himmelfahrt
Zum Start der Stausaison: Erinnerung an Rettungsgasse, ESC in Wien, Salzburg Marathon
„Die Wetteraussichten sind zwar noch nicht rosig, dennoch rechnen wir mit starkem Ausflugsverkehr um Christi Himmelfahrt“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. „Ein Großteil wird schon am Mittwochnachmittag und -abend ins verlängerte Wochenende aufbrechen. Mit Verzögerungen sollte man daher auf den Ausfallsrouten der größeren Städte rechnen. Zäh wird es am Sonntagabend werden, wenn dann alle gleichzeitig die Rückfahrt antreten.“
Für regionale Verkehrsbehinderungen werden vor allem zwei Großveranstaltungen in Wien und Salzburg sorgen. Am Samstag, 16. Mai, wird in der Wiener Stadthalle das Finale des ESC ausgetragen. Salzburg steht am Sonntag, 17. Mai, im Zeichen des Laufsports. Durch den Salzburg Marathon kommt es zu weiträumigen Straßensperren wegen des Marathons.
Zwtl.: Strecken mit zu erwartenden Zeitverlusten
- A1, West Autobahn: Knoten Linz – Enns
- A2, Süd Autobahn: Raum Villach
- A4, Ost Autobahn: Knoten Schwechat – Fischamend
- A7, Mühlkreis Autobahn: Großraum Linz
- A10, Tauern Autobahn: Gegenverkehrsbereiche Pass Lueg - Werfen, Eben im Pongau und Flachau, Knoten Spittal-Millstätter See, Unterflurtrasse St. Andrä
- A12, Inntal Autobahn: Kufstein – Wiesing
- A13, Brenner Autobahn: Bereich Luegbrücke
- A14, Rheintal Autobahn: zwischen Dornbirn und Hohenems
- S6, Semmering Schnellstraße: Baustellen Spital am Semmering und Mürzzuschlag West, Niklasdorf und Leoben West
- B158, Wolfgangsee Straße: Sankt Gilgen – Bad Ischl
- B169, Zillertal Straße: vor dem Brettfalltunnel
- B179, Fernpass Straße: im gesamten Verlauf
- B311, Pinzgauer Straße: zwischen Zell am See und Lend
Zwtl.: ESC-Finale in Wien
Zu Christi Himmelfahrt, 14.05., und am Samstag, 16.05., werden die Ringstraße und einige Straßenzüge um die Wiener Stadthalle gesperrt.
Zwtl.: Salzburg-Marathon am Sonntag
Wegen der umfangreichen Straßensperren und Parkverbote im Zuge des Salzburg-Marathons wird empfohlen, die Park&Ride-Angebote zu nutzen und auf die Öffis umzusteigen.
Zwtl.: ÖAMTC erinnert: Bereits bei stockendem Verkehr Rettungsgasse bilden
"Oft staut es sich auch aufgrund eines Unfalles – dann müssen Einsatzkräfte schnellstmöglich zur Unfallstelle gelangen können. Daher ist es wichtig, schon bei stockendem Verkehr eine ausreichend breite Rettungsgasse zu bilden, denn Einsatzfahrzeuge benötigen meist mehr Platz als Pkw", erinnert ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. Die Rettungsgasse ist auf mehrspurigen Richtungsfahrbahnen, wie Autobahnen und Autostraßen, zwischen dem linken und den übrigen Fahrstreifen zu bilden. "Das gilt auch, wenn man momentan kein Einsatzfahrzeug wahrnimmt. Wer Rettungskräfte behindert, muss mit Strafen von bis zu 2.180 Euro und einer Eintragung ins Vormerksystem rechnen", warnt Seidenberger.
Zwtl.: Europaweite Unterschiede bei der Rettungsgassenregelung
In vielen Ländern rund um Österreich gibt es ebenfalls eine Regelung zur Bildung einer Rettungsgasse, z. B. in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, der Schweiz und in Kroatien. In Italien und anderen europäischen Ländern gibt es diese Regelung allerdings nicht. Bei Stau oder stockendem Verkehr muss dort z. B. der Pannenstreifen frei bleiben und darf nicht wie in Österreich befahren werden, um eine Rettungsgasse zu bilden.
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