PlantHealth4Life: AGES koordiniert erneut EU-weite Kampagne zu Pflanzengesundheit

WIEN (OTS) -

Rund 80 Prozent der weltweit konsumierten Lebensmittel basieren auf Pflanzen. Genau deshalb stellt die Initiative #PlantHealth4Life die zentrale Rolle gesunder Pflanzen für Ernährungssicherheit, Umwelt und Wirtschaft in den Fokus.

Bundesminister Norbert Totschnig: „Pflanzengesundheit ist entscheidend für unsere Landwirtschaft, für eine stabile Lebensmittelversorgung und intakte Lebensräume. Je früher Risiken erkannt werden, desto wirksamer können wir handeln. Deshalb ist es wichtig, dass Information, Forschung und das Engagement der Bevölkerung Hand in Hand gehen. Der Schutz unserer Pflanzen ist eine gemeinsame Verantwortung – vom Feld bis in den Alltag jedes Einzelnen."

Wissen vermitteln, Handeln ermöglichen

Die AGES begleitet die Kampagne der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) auf nationaler Ebene fachlich gemeinsam mit dem Amtlichen Pflanzenschutzdienst und vermittelt wissenschaftliche Erkenntnisse an die breite Öffentlichkeit. „Pflanzengesundheit ist wesentlich für funktionierende Ökosysteme und sichere Lebensmittel. Daher ist sie ein unentbehrlicher Teil unseres One Health-Ansatzes. Wenn Pflanzen geschädigt werden, betrifft das nicht nur die Landwirtschaft, sondern langfristig auch Umwelt, Wirtschaft und die Gesundheit von Mensch und Tier. Als AGES ist es unsere Aufgabe, Risiken frühzeitig zu erkennen und dieses Wissen so weiterzugeben, dass es im Alltag anwendbar ist. Denn nachhaltiger Pflanzenschutz gelingt nur, wenn viele mitdenken und mitwirken“, sagt Johannes Pleiner-Duxneuner, Geschäftsführer der AGES.

Japankäfer im Fokus: Gemeinsam frühzeitig handeln

Wie konkret Risiken für die Pflanzengesundheit aussehen können, zeigt das Beispiel des Japankäfers. Der eingeschleppte Schädling kann Obst-, Gemüse-, Wein-, Zierpflanzen und Grünflächen erheblich schädigen. Um neue Funde rasch zu erkennen, stellt die AGES eine einfache Online-Meldeplattform zur Verfügung. Bürger:innen können dort verdächtige Käfer melden und Fotos hochladen. Jede Meldung hilft, ein mögliches Auftreten frühzeitig zu entdecken und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. So kann Jede:r einen kleinen Beitrag dazu leisten, Pflanzen, Ernten und unsere Umwelt zu schützen.

Wirtschaftliche und ökologische Folgen

Durch Klimaveränderungen, intensiven Warenverkehr und zunehmende Reisetätigkeit steigt der Druck auf die Pflanzengesundheit spürbar. Schädlinge und Pflanzenkrankheiten breiten sich schneller aus und können erhebliche wirtschaftliche und ökologische Schäden verursachen. Krankheiten wie jene, die durch das Bakterium Xylella fastidiosa ausgelöst werden, haben bereits ganze Olivenhaine in Südeuropa zerstört – mit dramatischen Folgen für Umwelt und regionale Wirtschaft. Die Kampagne, getragen von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und der Europäischen Kommission gemeinsam mit 33 Ländern, setzt hier an. Im Mittelpunkt stehen alltagstaugliche Maßnahmen wie ein bewusster Umgang mit Pflanzen auf Reisen, verantwortungsvolle Kaufentscheidungen und ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Pflanzengesundheit, Versorgungssicherheit und Umwelt.

Breite Zielgruppen, klare Botschaften

#PlantHealth4Life richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen – von Reisenden über Hobbygärtner:innen bis hin zu Familien. Mit Informationsmaterialien, digitalen Inhalten und konkreten Handlungsempfehlungen soll das Thema Pflanzengesundheit nachhaltig im Bewusstsein verankert und langfristig Wirkung erzielt werden.