- 12.05.2026, 09:00:32
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ViennaUP Side Event 2026
Wie migrantische Gründer ihren größten Nachteil zum Vorteil machen
Die Diaspora Business Hub veranstaltet ein offizielles Side-Event der ViennaUP und bringt migrantisch geführte Gründerinnen und Gründer zusammen, um eine zentrale Frage zu diskutieren:
Was, wenn dein größter Nachteil in Wirklichkeit dein stärkster Vorteil ist?
Drei Gründerstorys, ein Panel, echte Perspektiven.
Gesponsert von Mogaji Digital Communications und TTB Technisches Büro Otmar Pribitzer
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