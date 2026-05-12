ViennaUP Side Event 2026

Wien (OTS) -

Die Diaspora Business Hub veranstaltet ein offizielles Side-Event der ViennaUP und bringt migrantisch geführte Gründerinnen und Gründer zusammen, um eine zentrale Frage zu diskutieren:

Was, wenn dein größter Nachteil in Wirklichkeit dein stärkster Vorteil ist?

Drei Gründerstorys, ein Panel, echte Perspektiven.

Gesponsert von Mogaji Digital Communications und TTB Technisches Büro Otmar Pribitzer