Eurovision Village: Universitätsring bleibt zum 1. Semifinale am 12. Mai geöffnet

Wien (OTS) -

Am Dienstag, 12. Mai, wird der Universitätsring im Bereich des Rathausplatzes für das Eurovision Village entgegen der ursprünglichen Planung nicht für den Verkehr gesperrt. Die Straße bleibt durchgehend und ohne Einschränkungen befahrbar.

Öffentlicher Verkehr ohne Einschränkungen

Auch der öffentliche Verkehr ist nicht von Sperren betroffen: Die Straßenbahnen können daher in beiden Richtungen am Ring fahren und die Fahrgäste rasch und sicher zu ihren Zielen bringen.

Wetterbedingte Anpassung

Grund für diese Entscheidung ist der plötzliche Wetterumschwung nach dem gestrigen Unwetter mit deutlich niedrigeren Temperaturen. Die Stadt Wien Marketing, Veranstalterin des Eurovision Village, rechnet daher aktuell nicht mit einer Auslastung der maximal möglichen Kapazität von rund 30.000 Besucher*innen, die eine Sperre der Ringstraße erforderlich gemacht hätte. Ziel ist es, allen Besucher*innen eine gelungene Eurovision-Woche zu bereiten, zugleich aber die Verkehrsbelastung für Wiener*innen und Gäste möglichst gering zu halten.

Die Wiener Linien informieren ergänzend, dass es aufgrund der kurzfristigen Anpassung dennoch zu leicht veränderten Intervallen und Streckenführungen bei den Ringlinien kommen kann. Auch die Online-Fahrpläne sind möglicherweise noch nicht vollständig aktualisiert.

Programm und Public Viewing wie geplant

Für die Besucher*innen des Eurovision Village ergeben sich keine Änderungen: Bis zu 15.000 Gäste können am Dienstag wie geplant auf den Rathausplatz kommen. Ab 14:00 Uhr erwartet sie ein abwechslungsreiches Live-Programm mit Showacts sowie aktuellen Teilnehmer*innen des Eurovision Song Contest 2026. Ab 21:00 Uhr wird das erste Semifinale live aus der Wiener Stadthalle übertragen.

Zugänge zum Veranstaltungsgelände

Der Zugang zum Veranstaltungsgelände erfolgt wie gehabt über die vier ausgewiesenen Zugänge:

zwei Eingänge direkt am Universitätsring, jeweils beiderseits des Rathausplatzes

zwei weitere Zugänge am Rathausplatz zwischen Lichtenfelsgasse und Stadiongasse sowie zwischen Felderstraße und Grillparzerstraße

Sicherheitsbestimmungen bleiben unverändert

Auch an den Sicherheitsbestimmungen ändert sich nichts. Für Besucher*innen gilt: Es dürfen nur Taschen bis maximal DIN-A4-Format auf das Gelände mitgebracht werden.

Weitere Informationen zu Zutritt, Programm und Sicherheit sind unter eurovision.wien.gv.at abrufbar.

Ausblick auf weitere Veranstaltungstage

Für das zweite Semifinale am Donnerstag sowie das Finale am Samstag bleibt die Sperre des Rings ab 12:00 Uhr nach aktuellem Stand wie geplant aufrecht.