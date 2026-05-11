- 11.05.2026, 19:09:32
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Eurovision Village geräumt – bleibt für den restlichen Tag geschlossen
Programm am Rathausplatz für heute, Montag, abgebrochen – Areal wurde aus Sicherheitsgründen geräumt
Aufgrund eines starken Unwetters wurde das Eurovision Village am Wiener Rathausplatz gegen 18.30 Uhr aus Sicherheitsgründen geräumt.
Die Stadt Wien Marketing ersucht alle Besucher*innen, von einer Anreise zum Eurovision Village abzusehen und den Bereich zu meiden.
Das Eurovision Village bleibt für den restlichen Tag geschlossen und wird heute, Montag, nicht mehr geöffnet. Alle für heute geplanten Programmpunkte entfallen.
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stadt wien marketing gmbh
Noah Schönhart
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