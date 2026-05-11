- 11.05.2026, 18:42:02
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AVISO: Einladung zur PK "Präsentation der zweiten Plakatwelle der FPÖ Neunkirchen"
Am 13. Mai um 12.30 Uhr mit FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Neunkirchen zum Thema „Präsentation der zweiten Plakatwelle“ mit FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler einzuladen.
Titel: Präsentation der zweiten Plakatwelle der FPÖ Neunkirchen
Redner: FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler
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