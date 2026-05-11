  • 11.05.2026, 18:42:02
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AVISO: Einladung zur PK "Präsentation der zweiten Plakatwelle der FPÖ Neunkirchen"

Am 13. Mai um 12.30 Uhr mit FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler

Neunkirchen (OTS) - 

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Neunkirchen zum Thema „Präsentation der zweiten Plakatwelle“ mit FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler einzuladen.

Titel: Präsentation der zweiten Plakatwelle der FPÖ Neunkirchen

Redner: FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler

Zeit: Mittwoch, 13. Mai 2026, um 12.30 Uhr

Ort: Treffpunkt vor Bad, Am Erholungszentrum 8, 2620 Neunkirchen

Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 12. Mai 2026 bei [email protected].

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
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