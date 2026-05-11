6. Wiener Elektro Tage von 29. bis 31. Mai 2026

Wien (OTS) -





Unter den über 60 ausgestellten Fahrzeugen finden sich 10 Österreich-Premieren

Das breite Spektrum an Fahrzeugen aus allen Klassen und Segmenten untermauert den Stellenwert der Wiener Elektro Tage als E-Mobilitäts-Leitevent

Zusammen mit Ausstellern aus den Bereichen Ladeinfrastruktur und Serviceleistungen wartet bei freiem Eintritt erneut ein einmaliger Mix aus Information, Beratung und Unterhaltung.

Die Wiener Elektro Tage sorgen auch 2026 wieder für automobile Highlights in der Wiener Innenstadt. In einem innovativen „Catwalk-Konzept“ präsentiert, werden vom Veranstalter stolze zehn Österreich-Premieren gezeigt, die in den folgenden drei Tagen bei freiem Eintritt besichtigt werden können. Insgesamt erwarten die Besucherinnen und Besucher über 60 Fahrzeuge aus allen Klassen; vollelektrische ebenso wie Plug-in Hybrid-Fahrzeuge.

E-Mobilität ist in unserem Alltag angekommen. Und sie ist gekommen, um zu bleiben. In Zeiten, in denen Plug-in Hybrid-Fahrzeuge elektrische Reichweiten von bis zu 140 Kilometern erlauben und gleichzeitig das allgemeine Angebot von elektrifizierten Fahrzeugen kein Segment mehr auslässt, ist wirklich für jeden Bedarf etwas Passendes dabei. Das veranschaulichen schon die zehn Österreich-Premieren, die von klein bis groß, flach bis hoch und vollelektrisch bis hybrid alle Präferenzen abdecken.

Die Wiener Elektro Tage Premieren von A bis X

Audi zeigt den neuen Audi Q4 e-tron als SUV und Sportback – vollelektrisches und für die neue Generation mit neuem Interieur und verbesserter Technik.

Ebenfalls einen vollelektrischen SUV präsentiert DS Automobiles erstmals in Österreich: den neuen N°7 E-TENSE, der stilvolles Reisen wie in der „First Class“ verspricht.

Jeep wiederum präsentiert den Jeep Compass 4xe und damit erstmals die neue Plug-in-Hybrid-Version des vielseitgien SUVs aus dem C-Segment mit Allradantrieb und 276 kW (375 PS).

Auch Mazda rückt ein brandneues SUV ins Rampenlicht. Den Mazda CX-6e, der japanische Ästhetik mit top-moderner Technik kombiniert.

Kompromisslosen Luxus im Duett mit maximaler Vielseitigkeit bietet wiederum der von Mercedes erstmals der Öffentlichkeit präsentierte vollelektrische Van Mercedes VLE.

Der Leapmotor B05, ein kompakter Elektro-Hatchback, punktet mit sportlichem Design und umfangreichen Digitalfunktionen.

Škoda präsentiert mit dem Škoda Epiq wiederum erstmals einen vollelektrischen SUV-Crossover, der Elektromobilität einer breiteren Kundengruppe zugänglich machen will.

Volkswagen bringt gleich zwei Österreich-Premieren zu den Wiener Elektro Tagen. Einerseits den neuen den neuen VW ID. 3 NEO, der im Rahmen seiner Überarbeitung nicht nur einen neuen Namen, sondern vor allem auch ein neues Design, Interieur und neue Technologien spendiert bekam. Und andererseits den VW ID. Polo GTI – die sportliche Speerspitze der vollelektrischen Version eines der erfolgreichsten Modelle der Marken-Geschichte.

Erneut überaus luxuriös wird es hingegen bei Xpeng. Hier wird erstmals der brandneue Xpeng X9 zu sehen sein; ein technisch höchst-entwickelter Van mit Platz für bis zu sieben Personen.



Detaillierte Informationen zu den Premieren und weiteren Austellern auf den Wiener Elektro Tagen finden Sie hier https://www.wiener-elektrotage.at/aussteller



Die teilnehmenden Marken und Aussteller im Überblick:

Abarth, Audi, Citroën, Cupra, DS Automobiles, Fiat, Ford, Jeep, Leapmotor, Mazda, Mercedes Vans, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, Renault, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge und Xpeng. Zusammen bilden sie einen perfekten Querschnitt durch den österreichischen Automarkt; bedienen alle Segmente und verantworten mehr als die Hälfte des bisherigen Neuzulassungsvolumens 2026. Darüber hinaus vertreten sind Autoscout24, Moon Power, ÖAMTC, Porsche Bank und Wien Energie.

Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2026

Freitag, 29. Mai 2026: Eröffnung & Ausstellungszeiten: 10:30 Uhr – 19:00 Uhr

Samstag, 30. Mai 2026: Ausstellungszeiten: 11:00 – 19:00 Uhr

Music-Acts: 19:00 Uhr – 21:00 Uhr Sonntag,

31. Mai 2026: Ausstellungszeiten und Music-Acts: 11:00 Uhr – 18:00 Uhr



Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Media-Agentur. Im Jahr 2020 wurde die Agentur als Full-Service-Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC®) . Das Unternehmen ist eine 100-Prozent-Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse-Agentur gegründet, werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs-Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, Škoda, CUPRA, Porsche Bank, MOON POWER, DasWeltauto.at und sharetoo zählen zu den Kunden der Agentur. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur zudem auch externe Kunden.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus den Bereichen Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinenmarketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativberatung und -umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate-Identity-Überwachung und Event-Marketing an. PMC fungiert auch als Betreiber des AUDI #Houseofprogress in der Wiener Kärntner Straße und ist seit vier Jahren Veranstalter der Wiener Elektro Tage.



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