  • 11.05.2026, 16:32:33
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  • OTS0136

Italien und Ukraine gewinnen den Mitropacup 2026

Schachsport im Fuchspalast

Bild aus dem Turniersaal mit Österreichs Nachwuchshoffnung.
St. Veit an der Glan (OTS) - 

Mit dem gestrigen Finaltag ging der Mitropacup 2026 im Kunsthotel Fuchspalast in St. Veit an der Glan erfolgreich zu Ende. Das traditionsreiche internationale Mannschaftsturnier feierte heuer sein 50-jähriges Jubiläum und stand zugleich im Gedenken an Mitropa-Cup-Gründer Kurt Jungwirth.

Neun Tage lang war Kärnten Treffpunkt der besten Schachteams Mitteleuropas. Rund 120 Spielerinnen, Spieler und Offizielle aus zehn Nationen sorgten für hochklassige Partien, internationale Aufmerksamkeit und tägliche Live-Übertragungen in alle Welt.

Das österreichische Team überzeugte insbesondere mit starken Leistungen der jungen Generation. Nachwuchshoffnung Lukas Dotzer überzeugt mit mehreren Siegen und dem besten Ergebnis am Spitzenbrett. Das junge Frauenteam schafft als nur eine von zwei Mannschaften eine Punkteteilung gegen die Siegerinnen aus der Ukraine, die eigentlich nicht Mitglied der Mitropa Chess Association ist, aber bewusst als Zeichen der Solidarität in der Schachwelt eingeladen wurde. Umso schöner, dass die ukrainischen Damen schließlich überlegen siegten. In der offenen Klasse gewinnt Italien vor Frankreich.

Der Österreichische Schachbund zieht nach dem Jubiläumsturnier eine äußerst positive Bilanz: Der Mitropacup 2026 unterstrich eindrucksvoll Österreichs Bedeutung als internationaler Schachstandort und brachte gleichzeitig ein sportliches Großereignis mit europäischer Strahlkraft nach Kärnten.

Links
Ergebnisse: https://chess-results.com/tnr1394907.aspx
Website Österreichischer Schachbund: https://www.chess.at
Website Mitropa Chess Association: http://mitropachess.eu
Live-Übertragung: http://live.chess.at/info.htm
Youtube Channel GM Blohberger: https://www.youtube.com/@febloh

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Österreichischer Schachbund
Generalsekretär Walter Kastner
Telefon: +43 664 8404804
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