Spionage-Prozess: Egisto Ott im exklusiven TV-Interview & Analyse zur „Drehscheibe Wien“ | „Pro & Contra“ am Dienstag auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Erstmals seit Prozessbeginn nimmt der ehemalige BVT-Beamte Egisto Ott ausführlich im TV Stellung. In einem 20-minütigen Exklusiv-Interview bei „Pro und Contra“-Moderatorin Manuela Raidl stellt er sich den Vorwürfen der Spionage für Russland. Direkt danach folgt eine hochkarätig besetzte Analyse-Runde: Ist Österreich nach wie vor ein sicherer Hafen für Geheimdienste? Zu sehen um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4.



Exklusiv im TV-Interview: Egisto Ott. Mitten im laufenden Spionage-Prozess begrüßt Moderatorin Manuela Raidl den ehemaligen BVT-Beamten zum ausführlichen Interview. Egisto Ott, dem Amtsmissbrauch und nachrichtendienstliche Tätigkeit zum Nachteil Österreichs vorgeworfen werden, spricht über die Hintergründe der Vorwürfe.



Die Analyse – Spionage in Österreich: Direkt danach widmet sich bei „Pro und Contra“ eine hochkarätige Runde der übergeordneten Perspektive: Wie ist Österreich aktuell im Bereich der Spionage-Abwehr aufgestellt? Welche Herausforderungen gibt es für die heimischen Nachrichtendienste in der Gegenwart und Zukunft? Diese Fragen diskutiert Manuela Raidl mit:

Anna Thalhammer: Die profil -Herausgeberin und Chefredakteurin gilt als eine der profiliertesten Kennerinnen der Causa.

Die -Herausgeberin und Chefredakteurin gilt als eine der profiliertesten Kennerinnen der Causa. Jörg Leichtfried: Der Staatssekretär für Staatsschutz im Innenministerium wird die sicherheitspolitischen Konsequenzen und die Reformen im österreichischen Nachrichtendienst erläutern.

Der Staatssekretär für Staatsschutz im Innenministerium wird die sicherheitspolitischen Konsequenzen und die Reformen im österreichischen Nachrichtendienst erläutern. Johann Gudenus: Der ehemalige FPÖ-Klubobmann bringt seine Perspektive zur geopolitischen Lage und der politischen Dimension der aktuellen Debatte ein.

Noch mehr um die Causa Egisto Ott gibt es im erfolgreichen Podcast "Die Dunkelkammer", der in Video-Form exklusiv auf der kostenlosen Streamingplattform JOYN zur Verfügung steht: https://www.joyn.at/serien/die-dunkelkammer-der-investigativ-podcast



„Breaking Media“: Gratwanderung KI im Journalismus

In einer nagelneuen Ausgabe des Medienkompetenz-Magazins „Breaking Media“ (um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4) steht das Thema Künstliche Intelligenz im Journalismus im Zentrum. So führt die Künstliche Intelligenz beispielsweise in Österreich bereits eigenständig Telefoninterviews. Werden dadurch journalistische Inhalte zugänglicher oder geht dem Journalismus Menschlichkeit verloren? Zu dem Thema begrüßt Moderatorin Gundula Geiginger „Café Puls“-Moderator Florian Danner im Studio. Ab August erarbeitet er im Rahmen der John S. Knight Fellowship an der Stanford University seine neuen Ideen rund um Journalismus in Zeiten von Künstlicher Intelligenz. In der 60-jährigen Geschichte des Fellowships durften bisher erst drei Menschen aus Österreich mitarbeiten.



Außerdem: Ganz Österreich ist im Songcontest-Fieber. Was die Veranstaltung zum Event der Superlative macht, bespricht Gundula Geiginger mit Stefanie Groiss-Horowitz, Programmdirektorin des ORF.



„Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr und „Breaking Media“ um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4