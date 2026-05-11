  • 11.05.2026, 16:19:32
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Industriellenvereinigung tief betroffen über Ableben von Hilde Umdasch

Unternehmerin, die mit Weitblick, Verantwortung und Innovationskraft den Industriestandort Österreich über Jahrzehnte prägte – langjähriges IV-Bundesvorstandsmitglied

Wien (OTS) - 

Mit großer Betroffenheit reagiert die Industriellenvereinigung (IV) auf das Ableben von Hilde Umdasch, die im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Mit unternehmerischem Weitblick prägte sie sowohl den weltweit tätigen Amstettener Konzern Umdasch als auch die Gartenhandelskette Bellaflora mit Sitz in Leonding maßgeblich. Gemeinsam mit ihrem Bruder Alfred Umdasch trieb sie die Internationalisierung der Umdasch Group entscheidend voran und legte damit den Grundstein für den heutigen internationalen Erfolg des Unternehmens.

Mit Hilde Umdasch verliert Österreich eine außergewöhnliche Unternehmerinnenpersönlichkeit. Ihr Wirken war geprägt von unternehmerischem Weitblick, Innovationskraft und einem hohen Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Standort Österreich. Zudem hat sich Hilde Umdasch als langjähriges Mitglied im Bundesvorstand der Industriellenvereinigung als auch im Vorstand der Industriellenvereinigung Niederösterreich engagiert.

Die Industriellenvereinigung spricht der Familie, engen Wegbegleitern sowie Freunden in dieser schweren Stunde ihr tiefes Mitgefühl aus.

Rückfragen & Kontakt

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Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
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