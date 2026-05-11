- 11.05.2026, 16:00:32
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Morgan Motors präsentiert mit dem Supersport 400 das neue, 408 PS starke Flaggschiff der Marke.
Die Symbiose aus BMW-Reihensechszylinder und nur 1.170 kg Leergewicht definiert das analoge Fahrerlebnis neu. Basierend auf der CXV-Aluminiumplattform liefert das Modell eine unmittelbare Verbindung zwischen Mensch und Maschine. Ein Active Performance Exhaust System untermalt die Leistungsentfaltung mit einer markanten, emotionalen Klangkulisse. Das Fahrzeug vereint handwerkliche Perfektion mit einer durchdachten Weiterentwicklung der Morgan-Designsprache. Interessenten können den Supersport 400 ab sofort über Frey Luxury Cars anfragen und individuell konfigurieren.
Rückfragen & Kontakt
Morgan Vienna
Valerie Winkelbauer
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.freyluxurycars.at/morgan
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