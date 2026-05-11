  • 11.05.2026, 16:00:32
  • /
  • OTS0133

Morgan Motors präsentiert mit dem Supersport 400 das neue, 408 PS starke Flaggschiff der Marke.

Zeitlose Ästhetik trifft auf 408 PS: Der neue Morgan Supersport 400 verkörpert handgefertigte Perfektion und pure analoge Leidenschaft.
Wien (OTS) - 

Die Symbiose aus BMW-Reihensechszylinder und nur 1.170 kg Leergewicht definiert das analoge Fahrerlebnis neu. Basierend auf der CXV-Aluminiumplattform liefert das Modell eine unmittelbare Verbindung zwischen Mensch und Maschine. Ein Active Performance Exhaust System untermalt die Leistungsentfaltung mit einer markanten, emotionalen Klangkulisse. Das Fahrzeug vereint handwerkliche Perfektion mit einer durchdachten Weiterentwicklung der Morgan-Designsprache. Interessenten können den Supersport 400 ab sofort über Frey Luxury Cars anfragen und individuell konfigurieren.

Rückfragen & Kontakt

Morgan Vienna
Valerie Winkelbauer
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.freyluxurycars.at/morgan

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Zeitlose Ästhetik trifft auf 408 PS: Der neue Morgan Supersport 400 verkörpert handgefertigte Perfektion und pure analoge Leidenschaft. [Bild, 120.77KB]

Morgan Vienna

Rückfragen & Kontakt

Morgan Vienna
Valerie Winkelbauer
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.freyluxurycars.at/morgan

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright