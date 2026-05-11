  • 11.05.2026, 15:26:02
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Therapiehund Holly bereichert den Alltag im PBZ Pottendorf

LR Teschl-Hofmeister: Tiergestützte Therapie stärkt Wohlbefinden

St. Pölten (OTS) - 

Tiergestützte Therapie bereichert den Alltag im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Pottendorf und sorgt für mehr Lebensfreude bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. Ein speziell ausgebildeter Hund leistet dabei einen wertvollen Beitrag zur ganzheitlichen Betreuung.

Im Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf wird tiergestützte Therapie erfolgreich in den Alltag integriert. Ein speziell ausgebildeter Therapiehund besucht regelmäßig die Bewohnerinnen und Bewohner und trägt wesentlich zu deren Wohlbefinden bei. Der Kontakt mit dem Tier sorgt für Freude, aktiviert Erinnerungen und fördert die soziale Interaktion. Besonders bei Menschen mit demenziellen Erkrankungen zeigt sich die positive Wirkung deutlich: Sie reagieren oft offener, kommunikativer und emotional ausgeglichener.

Auch Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister hebt die Bedeutung solcher Angebote hervor und unterstreicht damit den hohen Stellenwert innovativer Pflegekonzepte in Niederösterreich: „Therapiehunde wie Holly bereichern den Pflegealltag auf vielfältige Weise: Das schafft nicht nur Abwechslung und Freude, sondern ermöglicht vor allem wertvolle Momente der Nähe, des Vertrauens und der ungeteilten Zuwendung. Dieses Angebot ist ein wichtiger Bestandteil der ganzheitlichen Betreuung und zeigt, wie individuelle und moderne Ansätze im PBZ Pottendorf erfolgreich umgesetzt werden. Durch die tiergestützte Therapie gelingt es, Emotionen zu wecken, Erinnerungen zu aktivieren und den Alltag unserer Bewohnerinnen und Bewohner auf eine besonders herzliche und natürliche Weise zu bereichern.“

Nähere Informationen bzw. Anmeldung: NÖ LGA – Gesundheitsregion Thermenregion GmbH, Gerald Spiess, MA, Medien-Koordinator, Mobiltelefon +43 676 858 70 38520, E-Mail [email protected]

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Mag. Ing. Johannes Seiter
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