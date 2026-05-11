- 11.05.2026, 15:11:02
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IIHF Eishockey-WM 2026 live im ORF
Auftakt mit Schweiz – USA am 15. Mai in ORF SPORT +, Großbritannien – Österreich am 16. Mai um 12.05 Uhr in ORF 1
Nach dem sensationellen Einzug ins WM-Viertelfinale im Vorjahr sind die Erwartungen an das österreichische Eishockey-Team groß. Der Verbleib in der Top-Division ist dabei das Mindestziel, auch wenn einige starke Spieler aus der NHL verletzungsbedingt nicht dabei sind. Vor allem mit Schweiz, Deutschland, Finnland und den USA warten dabei echte Kaliber auf das Team A. Die Fans kommen jedenfalls via ORF 1, ORF SPORT + und ORF ON voll auf ihre Rechnung. Los geht es am Freitag, dem 15. Mai 2026, um 20.00 Uhr in ORF SPORT + mit dem Spiel des Gastgebers Schweiz gegen die USA. Österreichs Auftaktspiel gegen Großbritannien zeigt ORF 1 am Samstag, dem 16. Mai, live ab 12.05 Uhr. Selbstverständlich zeigt der ORF u. a. auch die Semifinal-Spiele und das Finale live.
Kommentatoren sind Daniel Warmuth und Peter Znenahlik, Andreas Blum holt aktuelle Interviews ein. Ab dem Viertelfinale verstärkt Gerfried Nagel das Team.
Die Übertragungen im Überblick:
Freitag, 15. Mai
20.00 Uhr, OSP
Schweiz – USA
Samstag, 16. Mai
12.05 Uhr, ORF 1
Großbritannien – Österreich
Sonntag, 17. Mai
16.05 Uhr, ORF ON bzw. 16.30 Uhr, OSP und 17.00 Uhr, ORF 1
Österreich – Ungarn
Dienstag, 19. Mai
16.05 Uhr, ORF 1
Lettland – Österreich
Mittwoch, 20. Mai
16.05 Uhr, ORF 1
Österreich – Schweiz
20.15 Uhr, OSP
USA – Deutschland
Samstag, 23. Mai
20.15 Uhr, OSP
Österreich – Deutschland
Sonntag, 24. Mai
20.15 Uhr, OSP
Finnland – Österreich
Dienstag, 26. Mai
16.05 Uhr, ORF 1
USA – Österreich
Donnerstag, 28. Mai
16.10 Uhr, OSP und ORF ON
Viertelfinale
20.15 Uhr, OSP
Viertelfinale
Samstag, 30. Mai
15.10 Uhr, ORF ON / 16.00 Uhr, OSP
Semifinale 1
19.50 Uhr, ORF ON / 20.00 Uhr, OSP
Semifinale 2
Sonntag, 31. Mai
20.15 Uhr, OSP
Finale
Mit Streams der ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen, aktuellen Storys und Analysen sowie einem Tabellenteil bieten sport.ORF.at und ORF ON (inkl. Videokollektion) den Eishockey-Fans ein umfassendes multimediales Package zur Eishockey-WM, wobei das österreichische Team selbstverständlich ganz besonders im Fokus steht. Auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT informieren über das Geschehen.
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