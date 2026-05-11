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AIT BILANZ-PRESSEKONFERENZ am 13. Mai 2026 um 09:30 Uhr im APA-Pressezentrum
Medientermin / Presse-Einladung
Das AIT Austrian Institute of Technology lädt Vertreter:innen der Medien herzlich zur diesjährigen Bilanz-Pressekonferenz ein. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und die Geschäftsführung des AIT Austrian Institute of Technology informieren über die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2025, den Impact der AIT-Forschung sowie den Ausblick auf das Jahr 2026.
AIT Bilanz-Pressekonferenz
Mittwoch, 13. Mai 2026
09:30 Uhr
APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien
Ihre Gesprächspartner:innen
- DI Dr. Peter Schwab, MBA, Vorsitzender des Aufsichtsrates, AIT Austrian Institute of Technology
- Mag.a DIin Dr.in Brigitte Bach, MSc, Managing Director, Spokesperson of the Management Board, AIT Austrian Institute of Technology
- Univ.-Prof. Dr. Andreas Kugi, Scientific Director, AIT Austrian Institute of Technology
- Mag. Alexander Svejkovsky, Managing Director, AIT Austrian Institute of Technology
Die AIT Bilanz-Pressekonferenz wird auch als Online-Stream angeboten.
Link: https://events.streaming.at/ait-20260513
Das APA-Fotoservice wird die Bilanz-Pressekonferenz fotografisch begleiten und die Fotos im Anschluss zur kostenfreien Nutzung bereitstellen. Die Bilder sind nach Ende der Veranstaltung im APA-NewsDesk sowie auf https://www.ots.at/aktuelle-bilder, www.apa-fotoservice.at und images.apa.at verfügbar.
Zur Erleichterung der organisatorischen Abwicklung bitten wir um kurze Bestätigung Ihrer Teilnahme an: [email protected]
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
AIT BILANZ-PRESSEKONFERENZ
Datum: 13.05.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: APA-Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
AIT Communication
Mag. Michael Hlava
T +43 (0)50550-4014, [email protected] I www.ait.ac.at
Daniel Pepl, MAS MBA
T +43 (0)50550-4040, [email protected] I www.ait.ac.at
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