Beliebtes Rehazentrum 2026

Bad Schönau (OTS) -



Psychosoziale Rehabilitation

Im Rahmen der aktuellen Studie „Beliebte Gesundheitspartner 2026“ wurde das Haus vom KURIER in Kooperation mit dem Forschungsinstitut IMWF als eines der „Beliebten Rehazentren 2026“ ausgezeichnet. Damit zählt das Gesundheitsresort Königsberg zu den besten Einrichtungen Österreichs.

Methodik

Grundlage der Auszeichnung ist eine umfassende, unabhängige Analyse von rund 2.000 Gesundheitseinrichtungen. Dabei wurden unter anderem 185.000 Onlinebewertungen sowie die digitale Präsenz mit einer Reichweite von rund 30 Millionen Kontakten berücksichtigt. Ergänzend flossen 36.000 Bewertungen aus einer österreichweiten Umfrage ein, in der Patientinnen und Patienten ihre Erfahrungen mit den Einrichtungen bewerteten.

Die besten 10 %

Nur die besten 10 % der untersuchten Einrichtungen erhalten diese Auszeichnung – ein deutliches Zeichen für die hohe Qualität und Patientenzufriedenheit im Gesundheitsresort Königsberg.

Mit dieser Prämierung unterstreicht das Gesundheitsresort Königsberg seine konsequente Ausrichtung auf Qualität, Service und Patientenzufriedenheit und festigt seine Position als eines der führenden Rehazentren Österreichs.