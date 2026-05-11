  • 11.05.2026, 14:15:33
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LH Mikl-Leitner zum Ableben von Hilde Umdasch

„Ihr Wirken war geprägt von Weitblick, Innovationskraft und sozialem Engagement“

St. Pölten (OTS) - 

„Mit Hilde Umdasch verliert Niederösterreich eine große Unternehmerin, die wirtschaftlichen Erfolg stets mit hoher sozialer Verantwortung verbunden hat“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Ableben von Hilde Umdasch.

„Ihr Wirken war geprägt von Weitblick, Innovationskraft und einer tiefen Verbundenheit zu ihrer Heimatregion und zum Land Niederösterreich. Damit hat sie nicht nur die Erfolgsgeschichte der Umdasch Group geprägt, sondern auch ein bedeutendes Kapitel der niederösterreichischen Wirtschaftsgeschichte geschrieben“, so die Landeshauptfrau.

Besonders hervorzuheben sei auch das gesellschaftliche und soziale Engagement von Hilde Umdasch, betont Mikl-Leitner. „Sie hatte immer den Menschen im Blick – sowohl ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch jene, die besondere Unterstützung brauchen. Und damit hat sie bleibende Spuren hinterlassen“, erinnert die Landeshauptfrau etwa an das Hilde Umdasch-Haus in Amstetten. Die Landeshauptfrau: „Das Land Niederösterreich wird ihr für immer ein ehrendes Andenken bewahren.“

Hilde Umdasch hat sowohl die Geschichte der Umdasch Group als auch jene der Garten-Fachmarktkette bellaflora wesentlich geprägt. In der Umdasch Group war sie über viele Jahre Vorstandsvorsitzende und legte gemeinsam mit ihrem Bruder Alfred den Grundstein für den Welterfolg des Unternehmens. Darüber hinaus hat sie auch bellaflora gegründet und zu einer österreichweit erfolgreichen Garten-Fachmarktkette entwickelt.

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