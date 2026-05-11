Welterbesteig Wachau erhält Österreichisches Wandergütesiegel

St. Pölten (OTS) -

Mit rund 500.000 Wandergästen im Jahr 2025 zählt der Welterbesteig Wachau zu den stärksten begangenen Wanderwegen entlang der Donau. Die Qualitätszertifizierung „Österreichisches Wandergütesiegel“ bestätigt nun auch, dass der 180 km lange Weitwanderweg auch zu den hochwertigsten Wanderwegen Österreichs gehört.

Neben Weitwanderwegen wie dem Königsweg rund um den Hochkönig oder dem alpannonia Weitwanderweg in der Oststeiermark, darf sich jetzt auch der Welterbesteig Wachau über die Auszeichnung „Österreichisches Wandergütesiegel“ freuen. Die Auszeichnung bestätigt, dass der 180 Kilometer lange Weitwanderweg mit seinen 14 abwechslungsreichen Etappen ein besonders hochwertiges Wandererlebnis bietet: durchdachte Wegführung, naturnahe Erlebnisräume und verlässliche Orientierung bilden hier ein harmonisches Gesamtpaket. Die offizielle Verleihung der Auszeichnung findet im Rahmen des Wandersymposiums im Juni 2026 statt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Der Welterbesteig Wachau ist vor 16 Jahren entwickelt worden, um die UNESCO Welterberegion für Gäste, aber auch für die Bevölkerung erlebbar und die Wachau auch über die Saison hinaus attraktiv zu machen. Den großen Erfolg dieses Projekts sieht man anhand der Frequenzmessung im Vorjahr. Sie zeigt, dass rund 500.000 Wandernde am Welterbesteig Wachau unterwegs waren. Umso erfreulicher ist es nun, dass auch das Österreichische Wandergütesiegel das hochwertige Wanderangebot mit der Auszeichnung bestätigt.“

Ein zertifizierter Wanderweg soll wie ein roter Faden durch eine Region führen, und genau das erfüllt der Welterbesteig Wachau in besonderer Weise. Die Leitidee der Wachau, ihre einzigartige Natur- und Kulturlandschaft sichtbar und spürbar zu machen, wird Schritt für Schritt erlebbar. Mit den, im Vorjahr installierten Welterbespots (Welterbesteig-Logo umfasst von einem Eisenring, mit QR-Code versehen) haben Wandernde die Möglichkeit detaillierte Informationen zu Natur- und Kulturthemen direkt vor Ort zu erhalten. Dadurch taucht man noch tiefer in die Region mit ihren Besonderheiten ein.

Die Route des Welterbesteigs verläuft großteils durch unberührte Naturlandschaften: Wiesen, Wälder, Obstgärten und traditionelle Weinterrassen wechseln einander ab und verbinden die markanten Naturattraktionen der Region. Besonders positiv bewertet wurde der behutsame Umgang mit der Natur – Eingriffe und Infrastruktur werden auf das notwendige Minimum reduziert. Ein Zitat aus dem Zertifizierungsbericht lautet: „Der Welterbesteig Wachau ist ein sehr hochwertiges Wanderprodukt mit 14 Etappen und rund 180 km, das durch eine durchdachte und attraktive Wegführung sowie sehr gut aufbereitetes Informationsmaterial überzeugt.“

Donau Niederösterreich Tourismus Geschäftsführer Bernhard Schröder: „Mit der Auszeichnung trägt der Welterbesteig Wachau maßgeblich zur Profilbildung der Destination bei. Er macht die ‚Magie des Gehens‘ entlang der Donau erlebbar, ein Naturerlebnis, das lange nachwirkt und Wandernde tief in die Welterberegion eintauchen lässt. Ein idealer Anlass, die Wanderschuhe zu schnüren und den Welterbesteig Wachau neu zu entdecken.“

Weitere Informationen: Barbara Elser, Donau Niederösterreich Tourismus GmbH, Tel: 0664/3111304, E-Mail: [email protected]