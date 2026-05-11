- 11.05.2026, 14:05:02
- /
- OTS0118
NEOS Lab lädt zu öffentlichem Hearing für Bewerber:innen als ORF-Generaldirektor:in
Transparenz und öffentliche Debatte im Mittelpunkt
Das NEOS Lab lädt am 9. Juni 2026 zu einem öffentlichen Hearing für Bewerber:innen für die Funktion der ORF-Generaldirektorin bzw. des ORF-Generaldirektors ins Wiener Funkhaus ein. Beginn der Veranstaltung ist um 18:00 Uhr.
Im Rahmen des Hearings erhalten die Kandidat:innen die Möglichkeit, ihre Visionen für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich zu präsentieren und sich den Fragen des Publikums sowie einer Expert:innenrunde zu stellen.
„Der ORF ist eine zentrale demokratische Institution in Österreich. Gerade deshalb braucht es Transparenz, öffentliche Debatten und nachvollziehbare Entscheidungsprozesse bei der Bestellung der ORF-Spitze“, so NEOS-Lab-Geschäftsführerin Helga Pattart-Drexler.
Die Veranstaltung richtet sich an Medieninteressierte sowie an alle Bürger:innen, die sich für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks interessieren.
Details zur Veranstaltung
Öffentliches Hearing für Bewerber:innen als ORF-Generaldirektor:in
9. Juni 2026
Beginn: 18:00 Uhr
Funkhaus Wien, Argentinierstraße 30B, 1040 Wien
Weitere Informationen zum Ablauf und zu den teilnehmenden Bewerber:innen folgen zeitgerecht. Um Anmeldung wird gebeten.
Für Bürger:innen: [email protected]
Für Medienvertreter:innen: [email protected]
Öffentliches Hearing für Bewerber:innen als ORF-Generaldirektor:in
Datum: 09.06.2026, 18:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Funkhaus Wien
Argentinierstraße 30B
1040 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
NEOS Lab
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEL