NEOS Lab lädt zu öffentlichem Hearing für Bewerber:innen als ORF-Generaldirektor:in

Wien (OTS) -

Das NEOS Lab lädt am 9. Juni 2026 zu einem öffentlichen Hearing für Bewerber:innen für die Funktion der ORF-Generaldirektorin bzw. des ORF-Generaldirektors ins Wiener Funkhaus ein. Beginn der Veranstaltung ist um 18:00 Uhr.

Im Rahmen des Hearings erhalten die Kandidat:innen die Möglichkeit, ihre Visionen für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich zu präsentieren und sich den Fragen des Publikums sowie einer Expert:innenrunde zu stellen.

„Der ORF ist eine zentrale demokratische Institution in Österreich. Gerade deshalb braucht es Transparenz, öffentliche Debatten und nachvollziehbare Entscheidungsprozesse bei der Bestellung der ORF-Spitze“, so NEOS-Lab-Geschäftsführerin Helga Pattart-Drexler.

Die Veranstaltung richtet sich an Medieninteressierte sowie an alle Bürger:innen, die sich für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks interessieren.

Details zur Veranstaltung

Öffentliches Hearing für Bewerber:innen als ORF-Generaldirektor:in

9. Juni 2026

Beginn: 18:00 Uhr

Funkhaus Wien, Argentinierstraße 30B, 1040 Wien

Weitere Informationen zum Ablauf und zu den teilnehmenden Bewerber:innen folgen zeitgerecht. Um Anmeldung wird gebeten.

Für Bürger:innen: [email protected]

Für Medienvertreter:innen: [email protected]

Öffentliches Hearing für Bewerber:innen als ORF-Generaldirektor:in

Datum: 09.06.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Funkhaus Wien

Argentinierstraße 30B

1040 Wien

Österreich