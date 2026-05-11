  • 11.05.2026, 13:38:02
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FPÖ OÖ: Unterlagen heutige PK Haimbuchner, Svazek, Rosenkranz, Amesbauer zum Thema „EU-Vorgaben zum Naturschutz: Wer soll das bezahlen?!“

Honorarfreie Fotos von der heutigen Pressekonferenz im Download

Linz (OTS) - 

Anbei darf ich die Unterlagen der heutigen Pressekonferenz von Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner, Naturschutzreferent Land OÖ, Landeshauptfrau-Stv. Marlene Svazek, BA, Naturschutzreferentin Land Sbg., Landesrätin Mag. Susanne Rosenkranz, Naturschutzreferentin Land NÖ und Landesrat Mag. Hannes Amesbauer, BA, Naturschutzreferent Land Stmk zum Thema „EU-Vorgaben zum Naturschutz: Wer soll das bezahlen?!“ übermitteln.

Hinweis für die Fotoredaktionen:

Fotos von der heutigen Pressekonferenz stehen unter https://fpoe.pixxio.media/share/1778477762Qv02U9y6pqpWpdzur honorarfreien Verwendung zur Verfügung.

Fotocredit: FPÖ OÖ

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Vorschau Bild von Unterlage Pressekonferenz „EU-Vorgaben zum Naturschutz: Wer soll das bezahlen?!“ Haimbuchner/Svazek/Rosenkranz/Amesbauer [PDF, 1.57MB]

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