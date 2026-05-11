- 11.05.2026, 13:38:02
- /
- OTS0114
FPÖ OÖ: Unterlagen heutige PK Haimbuchner, Svazek, Rosenkranz, Amesbauer zum Thema „EU-Vorgaben zum Naturschutz: Wer soll das bezahlen?!“
Honorarfreie Fotos von der heutigen Pressekonferenz im Download
Anbei darf ich die Unterlagen der heutigen Pressekonferenz von Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner, Naturschutzreferent Land OÖ, Landeshauptfrau-Stv. Marlene Svazek, BA, Naturschutzreferentin Land Sbg., Landesrätin Mag. Susanne Rosenkranz, Naturschutzreferentin Land NÖ und Landesrat Mag. Hannes Amesbauer, BA, Naturschutzreferent Land Stmk zum Thema „EU-Vorgaben zum Naturschutz: Wer soll das bezahlen?!“ übermitteln.
Hinweis für die Fotoredaktionen:
Fotos von der heutigen Pressekonferenz stehen unter https://fpoe.pixxio.media/share/1778477762Qv02U9y6pqpWpdzur honorarfreien Verwendung zur Verfügung.
Fotocredit: FPÖ OÖ
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Oberösterreich
Birgitt Großauer-Thurner
Telefon: 06649072221
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-ooe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FLO