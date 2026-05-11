FPÖ OÖ: Unterlagen heutige PK Haimbuchner, Svazek, Rosenkranz, Amesbauer zum Thema „EU-Vorgaben zum Naturschutz: Wer soll das bezahlen?!“

Linz (OTS) -

Anbei darf ich die Unterlagen der heutigen Pressekonferenz von Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner, Naturschutzreferent Land OÖ, Landeshauptfrau-Stv. Marlene Svazek, BA, Naturschutzreferentin Land Sbg., Landesrätin Mag. Susanne Rosenkranz, Naturschutzreferentin Land NÖ und Landesrat Mag. Hannes Amesbauer, BA, Naturschutzreferent Land Stmk zum Thema „EU-Vorgaben zum Naturschutz: Wer soll das bezahlen?!“ übermitteln.

Hinweis für die Fotoredaktionen:

Fotos von der heutigen Pressekonferenz stehen unter https://fpoe.pixxio.media/share/1778477762Qv02U9y6pqpWpdzur honorarfreien Verwendung zur Verfügung.

Fotocredit: FPÖ OÖ