FHK begrüßt gemeinsame Erklärung der Bundesländer zur Zukunft der Fachhochschulen/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften

Wien (OTS) -

Die Österreichische Fachhochschul-Konferenz (FHK) begrüßt die gemeinsame Erklärung aller für das Fachhochschulwesen zuständigen Landesregierungsmitglieder zur Zukunft der Fachhochschulen/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (FH/HAW) ausdrücklich. Die an Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner überreichte Erklärung unterstreicht die zentrale Bedeutung der FH/HAW für Innovation, regionale Entwicklung und die Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte in Österreich.

Besonders positiv bewertet die FHK die gemeinsame Forderung der Länder nach einer gesetzlichen Wertsicherung der Studienplatzfinanzierung, einer nachhaltigen Forschungsfinanzierung, der Abschaffung unnötiger bürokratischer Hürden bei der Programmakkreditierung sowie einem eigenständigen Promotionsrecht für forschungsstarke FH/HAW.

„ Dass alle Bundesländer hier geschlossen auftreten, ist ein starkes und wichtiges Signal für unsere Hochschulen. Die Länder wissen aus der Praxis, wie entscheidend sie für regionale Innovationskraft, Fachkräftesicherung und sozialen Aufstieg sind “, erklärt FHK-Präsidentin Ulrike Prommer.

Die FH/HAW sehen in der gemeinsamen Erklärung einen wichtigen Schritt hin zu einer modernen und leistungsfähigen Hochschulpolitik. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht Österreich starke anwendungsorientierte Hochschulen mit verlässlichen Rahmenbedingungen und echten Entwicklungsperspektiven.