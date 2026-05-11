EUROGROUP CONSULTING Österreich gewinnt Mag. Evrim Bakir als Geschäftsführerin

Wien (OTS) -

Mag. Evrim Bakir übernimmt mit 1. Mai 2026 die Rolle der Geschäftsführerin bei der EUROGROUP CONSULTING GmbH Österreich. Die erfahrene Beratungs- und Führungspersönlichkeit bringt rund 25 Jahre Beratungserfahrung im österreichischen Markt sowie umfassende Expertise in Transformation, Technologieberatung, Financial Services, AI und strategischer Unternehmensentwicklung mit. In ihrer neuen Funktion wird sie den weiteren Ausbau des Beratungsgeschäfts in Österreich mitgestalten und Kund:innen bei komplexen Transformationsvorhaben begleiten.

Mag. Evrim Bakir war in ihrer Laufbahn in führenden Beratungsunternehmen tätig, unter anderem bei BearingPoint und zuletzt bei Deloitte Österreich, wo sie als Management Executive Member und Business Leaderin Consulting Verantwortung trug. In dieser Funktion leitete sie ein Beratungsportfolio mit rund 270 Mitarbeitenden, ein Führungsteam aus Partner:innen und Directors und trug signifikante Ergebnisverantwortung. Inhaltlich lag ihr Fokus auf komplexen Transformationsprogrammen, Technologie- und Prozessberatung, AI, Organisationsentwicklung sowie auf der Betreuung führender Kund:innen im Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor, darunter langjährige Mandate im Umfeld großer österreichischer Versicherungsgruppen.

Mit ihrer Kombination aus strategischer Beratungserfahrung, Executive Leadership, Kundennähe und Umsetzungskraft wird Mag. Evrim Bakir bei EUROGROUP CONSULTING insbesondere den Ausbau zukunftsorientierter Transformationslösungen vorantreiben. Im Fokus stehen dabei nachhaltige Ergebnisse, Vertrauen, technologische Innovation und die Weiterentwicklung moderner Beratungsansätze.

„Wir freuen uns sehr, mit Mag. Evrim Bakir eine außergewöhnlich erfahrene Führungs-persönlichkeit für EUROGROUP CONSULTING Österreich gewonnen zu haben. Ihre langjährige Beratungsexpertise, ihr tiefes Verständnis für Transformation und Technologie sowie ihre Erfahrung als Mitglied des Management Executive Boards bei Deloitte Österreich sind eine wertvolle Bereicherung für unser Team und unsere Kund:innen“, so Heinrich Piermeier, Vorstand bei EUROGROUP CONSULTING.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei EUROGROUP CONSULTING. Was mich besonders überzeugt, ist die Verbindung aus Kundennähe, unternehmerischem Denken, Transformation und echter Umsetzungskraft. Gemeinsam mit dem erfahrenen Team möchte ich unsere Kund:innen dabei unterstützen, Veränderung nicht nur zu konzipieren, sondern erfolgreich und nachhaltig wirksam zu machen“, sagt Mag. Evrim Bakir.

Über EUROGROUP CONSULTING

EUROGROUP CONSULTING ist eine spezialisierte Managementberatung für die Finanzdienstleistungsbranche mit Standorten in Frankfurt am Main und Wien. Seit fast 30 Jahren begleitet EUROGROUP CONSULTING Banken, Versicherungen und weitere Finanzdienstleister bei strategischen, organisatorischen und technologischen Transformationsvorhaben. Als Mitglied von nextcontinent ist EUROGROUP CONSULTING Teil eines internationalen Beratungsnetzwerks mit rund 3.000 Consultants an 30 Standorten in 20 Ländern

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