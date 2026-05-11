Neugestaltung Ortsdurchfahrt Brunnwiesen im Zuge der L 5258 und L 5259 in Ruprechtshofen

St. Pölten (OTS) -

Die Ortsdurchfahrt von Brunnwiesen im Zuge der Landesstraßen L 5258 und L 5259 im Gemeindegebiet von Ruprechtshofen wird verkehrssicher ausgebaut und neugestaltet. Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Mank in Zusammenarbeit mit Baufirmen aus der Region durchgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 630.000 Euro, wovon etwa 425.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 205.000 Euro von der Marktgemeinde Ruprechtshofen getragen werden. Aufgrund des erforderlichen Bauablaufs ist es notwendig, die Landesstraßen L 5258 und L 5259 abschnittsweise zu sperren. Die Zufahrt zur Arztpraxis bleibt aufrechterhalten. Für den örtlichen Verkehr wird teilweise eine innerörtliche Umleitungsstrecke eingerichtet. Der Durchzugsverkehr wird für die Dauer der Totalsperren in den jeweiligen Teilabschnitten umgeleitet.

Im heurigen Jahr werden die Arbeiten im Ortsbereich von Brunnwiesen auf einer Länge von rund 460 Metern durchgeführt. Im Abschnitt der L 5258 von Kilometer 4,67 bis Kilometer 4,89 wird die gesamte Straßenkonstruktion erneuert. Anschließend erfolgt auf beiden Landesstraßen über die gesamte Bauloslänge der Einbau eines neuen Fahrbahnbelags. Die Fahrbahnen der L 5258 und L 5259 werden entsprechend den heutigen Verkehrsstandards und den örtlichen Gegebenheiten mit einer Breite von 5,5 Metern ausgeführt. Für schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgängerinnen und Fußgänger, werden neue Gehsteige errichtet. Zahlreiche neue Abstellflächen schaffen künftig ausreichend Platz für den ruhenden Verkehr. Durch die Einbeziehung von Grünraumgestaltung wird zudem ein harmonisches Ortsbild geschaffen. Um Hauszufahrten besser an die Fahrbahn anbinden zu können, wird das Straßenniveau der Landesstraßen höhenmäßig angepasst.

Aufgrund des Alters der Fahrbahnen sowie der Einbautenverlegungen der Marktgemeinde Ruprechtshofen entspricht die Ortsdurchfahrt von Brunnwiesen im Zuge der Landesstraßen L 5258 und L 5259 nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen. Zudem gibt es im Ortsgebiet von Brunnwiesen weder Gehwege noch geordnete Abstellflächen. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Ruprechtshofen dazu entschlossen, die Ortsdurchfahrt von Brunnwiesen im Zuge der Landesstraßen L 5258 und L 5259 auf einer Gesamtlänge von rund 460 Metern neu zu gestalten.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141, bei Ing. Christoph Schodl BA, MA, oder per E-Mail unter [email protected]