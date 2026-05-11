Deloitte Österreich verstärkt den Bereich Technology & Transformation

Wien (OTS) -

Deloitte Österreich verstärkt das Führungsteam: Isabella Schleifer übernimmt eine zentrale Rolle im Bereich Transformation, Organisation & Workforce sowie Digital Adoption im Zuge der EMEA-Erweiterung.



Deloitte forciert die Neuausrichtung seiner europäischen Organisation konsequent und setzt dabei auf die Intensivierung der Zusammenarbeit auf EMEA-Ebene. Im Rahmen dieser strategischen Neustrukturierung verstärkt Isabella Schleifer das Führungsteam von Deloitte Österreich und übernimmt eine zentrale Rolle: Sie verantwortet seit März die Bereiche Transformation, Organisation & Workforce sowie Digital Adoption.



Mit Isabella Schleifer gewinnt Deloitte eine ausgewiesene Expertin mit mehr als 20 Jahren internationaler Erfahrung in Führungs- und Beratungsfunktionen innerhalb globaler Konzernstrukturen. Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt auf Organisation & Workforce Transformation, Future of Work, Digital Adoption sowie Culture & Change Management. In der Beratung verbindet sie Business-Strategie, Organisationsdesign und Technologie als integriertes System und zeichnet sich durch einen starken Praxisbezug aus. Sie begleitet Unternehmen dabei, strategische Anforderungen in wirkungsvolle HR- und Organisationslösungen zu überführen und nachhaltige Veränderungen umzusetzen.



„Unsere strategische Neuaufstellung, die EMEA-weite Zusammenarbeit und der integrierte AI-Beratungsansatz ermöglichen es uns, Kundinnen und Kunden umfassend auf ihrem Weg der Transformation zu begleiten. Isabella Schleifer bringt nicht nur langjährige Führungserfahrung mit, sondern fördert auch die länderübergreifende Verzahnung unserer Teams und unterstützt unsere Kundinnen und Kunden bei der erfolgreichen Bewältigung des digitalen Wandels“, betont Karin Mair, Managing Partnerin der Bereiche Technology & Transformation sowie Strategy, Risk & Transactions.



Durch diese personelle und organisatorische Weichenstellung unterstreicht Deloitte den Anspruch, führender Partner für Transformation und Digitalisierung in Österreich und der gesamten EMEA-Region zu sein.



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Foto Isabella Schleifer Credits Deloitte/feelimage



Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional Services. Mit rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17 Standorten werden Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Audit & Assurance, Tax, Strategy, Risk & Transactions und Technology & Transformation betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von der umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte Legal und Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche Serviceangebot. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future Fund setzt Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als Arbeitgeber verfolgt Deloitte den Anspruch, "Best place to work" zu sein. Mehr unter www.deloitte.at.



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