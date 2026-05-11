FPÖ-Krauss: Emmerlings Zweiklassen-Bildung ist traurige Realität

Wien (OTS) -

Die Missstände an Wiens Schulen sind längst kein Geheimnis mehr. Doch ein Bericht der „Kronen Zeitung“, in dem ein Lehrer offen über die Zustände spricht, offenbart erneut ein Ausmaß, das schockiert. „Wenn Lehrer davon berichten, dass sie sich zwischen Pädagogen und Gefängniswärtern bewegen, dann hat die Politik über Jahre hinweg komplett versagt“, so FPÖ-Wien Klubobmann und Bildungssprecher Maximilian Krauss. Und weiter: „Wenn ein Lehrer offen ausspricht, dass es in manchen Klassen nur noch ‚20 Prozent normale und 20 Prozent verrückte‘ Schüler gäbe, dann zeigt das, wie dramatisch die Situation an vielen Wiener Mittelschulen mittlerweile geworden ist.“ Eine logische Folge ist die Entstehung einer Zwei-Klassen-Bildung in unseren Schulen. „Wer Geld hat, schickt sein Kind längst in Privatschulen, um eine bestmögliche Ausbildung gewährleistet zu bekommen. Zurück bleiben die Mittelschulen, in denen sich soziale Probleme, Sprachdefizite und Perspektivlosigkeit konzentrieren“, warnt Krauss.

„Mangelnde Deutschkenntnisse, gewaltbereite Schüler und eine Ausbreitung des radikalen Islam bereits in den Schulen stellen Schüler sowie Pädagogen vor unüberspringbare Hürden“, kritisiert Krauss und nimmt sowohl Bildungsstadträtin Emmerling wie auch die Bildungsdirektion in die Pflicht, die sich jedoch hinter PR-Floskeln über „Chancenbonus“ und Schulpsychologen verstecken.

„Der permanente Leistungsabfall in den Wiener Schulen raubt unseren Kindern jegliche Zukunftschancen. Deutsch vor Schuleintritt mittels Sprachstandsfeststellungen, echte Konsequenzen bei Regelverstößen im Schulalltag sowie mehr Handhabe für Lehrer sind der Weg der gegangen werden muss, anstatt immer weiter Geld in unnötige Scheinmaßnahmen zu pulvern“, fordert Krauss und stellt einmal mehr eine Abwahl Emmerlings in den Raum: „Diese Stadträtin ist der Totengräber unserer Bildungspolitik!“