Johannes Dobretsberger neuer Geschäftsführer der JLP Health GmbH

Wien (OTS) -

Die JLP Health GmbH verstärkt ihre strategische und operative Führungsebene: Mit Mai 2026 übernimmt Mag. Johannes Dobretsberger die Funktion des Geschäftsführers des Unternehmens.

Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, strategische und internationale Positionierung, Marketing und Vertrieb wird Dobretsberger künftig insbesondere die nationale und internationale Weiterentwicklung der JLP Health GmbH vorantreiben. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf innovativen Forschungsprojekten, dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitsbereich, strategischem Business Development sowie Fundraising-Aktivitäten zur nachhaltigen Finanzierung zukunftsweisender Projekte.

Die JLP Health GmbH arbeitet aktuell an mehreren innovativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Gesundheitsbereich – mit Fokus auf das Glioblastom, einen unheilbaren Hirntumor –, die künftig gemeinsam mit internationalen Partnern, Forschungseinrichtungen sowie Investoren weiter ausgebaut werden sollen. Unterstützt werden diese Entwicklungen durch ein hochkarätiges wissenschaftliches Netzwerk rund um den international renommierten Genetiker Univ.-Prof. Dr. Josef Penninger, der als zentrale wissenschaftliche Leitfigur wesentliche Impulse für die Forschungs- und Innovationsaktivitäten des Unternehmens setzt.

„Die JLP Health GmbH vereint wissenschaftliche Kompetenz, Innovationskraft und unternehmerisches Potenzial auf beeindruckende Weise. Besonders die Verbindung von lokaler Forschung, internationaler und nationaler Vernetzung eröffnet enorme Chancen für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit unserem engagierten Team bestehende Projekte weiterzuentwickeln, neue Partnerschaften aufzubauen und zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für unsere Forschungsvorhaben zu schaffen“, erklärt Johannes Dobretsberger.

Besonders hervorzuheben sei laut Dobretsberger das hoch engagierte Forschungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens – unter der Leitung von Moritz Horn (CSO) –, das mit großer Expertise und Leidenschaft an innovativen Lösungen im Gesundheits- und Life-Sciences-Bereich am Standort Wien / Vienna BioCenter arbeitet. Gerade bei komplexen Krankheitsbildern wie Glioblastomen seien langfristige Forschung, internationale Kooperationen sowie moderne datenbasierte Ansätze von zentraler Bedeutung.

Im Zuge der Übergabe bedankt sich Dobretsberger ausdrücklich beim bisherigen Geschäftsführer Dr. Hansjörg Gruber für dessen Einsatz und die erfolgreiche Aufbauarbeit der vergangenen Jahre: „Hansjörg Gruber hat die Entwicklung der JLP Health GmbH mit großem Engagement maßgeblich geprägt und wichtige Grundlagen für die zukünftige Weiterentwicklung geschaffen. Für die vertrauensvolle Übergabe sowie seinen Einsatz möchte ich mich herzlich bedanken.“

Über JLP Health GmbH

Die JLP Health GmbH setzt auf innovative Lösungen und Forschungsansätze zur Behandlung von Krebs und Infektionskrankheiten und zur nachhaltigen Verbesserung therapeutischer Möglichkeiten. Für das kommende Jahr ist die klinische Testung des ‚Frontrunner-Projektes‘ im Glioblastom geplant, welches eine wichtige Versorgungslücke schließen soll.

Pressekontakt:

Mag. Johannes Dobretsberger | Geschäftsführer

JLP Health GmbH

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Telefon: +43 664 8103 840