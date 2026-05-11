Wartung von Wärmepumpen und Klimaanlagen: Vorsicht vor unseriösen Anbietern

Wien (OTS) -

Mit den wärmeren Tagen verlagert sich der Fokus in Wiener Haushalten zunehmend von der Heizperiode hin zur Vorbereitung auf die Sommermonate. Während die Heizungen nach dem Winter allmählich außer Betrieb gehen, rücken Klimaanlagen und Lüftungssysteme wieder in den Mittelpunkt. Der Frühling ist ein idealer Zeitpunkt für die fachgerechte Wartung von Wärmepumpen und Klimaanlagen – bevor es in beiden Bereichen zu saisonalen Spitzenbelastungen kommt.

Doch Vorsicht: Immer wieder treten unseriöse Anbieter auf, die mit auffallend günstigen Angeboten werben, jedoch nicht die erforderliche fachliche Qualität bieten. Robert Breitschopf, Innungsmeister der Wiener Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker, warnt: „Ob Heizung im Winter oder Klimaanlage im Sommer – technische Anlagen sollten ausschließlich von geprüften Fachbetrieben gewartet werden. Professionelle Installateur-Betriebe verfügen über laufend geschulte Mitarbeiter und führen die notwendigen Ersatzteile direkt im Fahrzeug mit.“

Wärmepumpen und Klimaanlagen prüfen

Nach der Heizsaison empfiehlt sich eine fachgerechte Überprüfung und Wartung der Wärmepumpe. Damit Wärmepumpen dauerhaft effizient arbeiten, empfiehlt es sich, das Service in der warmen Jahreszeit durchzuführen. Gleichzeitig ist der Frühling der optimale Zeitpunkt, um Raumklimageräte und Lüftungssysteme zu servicieren: Filter sollten gereinigt oder getauscht, Kältemittelstände überprüft und die hygienische Funktion sichergestellt werden. Eine fachgerechte Wartung beugt zudem teuren Reparaturen vor und erhöht die Betriebssicherheit der Anlagen.

Transparenz und geprüfte Betriebe schützen vor unseriösen Anbietern

Wie auch in der Heizsaison gilt: Transparente Kosten, nachvollziehbare Leistungen und geprüfte Fachbetriebe sind entscheidend, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Besonders bei kurzfristigen Online-Angeboten oder vermeintlichen „Saisonaktionen“ ist Vorsicht geboten. Breitschopf rät, vor Beauftragung stets zu prüfen, ob ein Betrieb über eine gültige Gewerbeberechtigung verfügt und klare Preisstrukturen kommuniziert. Ebenso hilfreich seien Empfehlungen von Hausverwaltungen, Versicherungen oder dem persönlichen Umfeld und das Einholen von mehreren Angeboten.

Seriöse Anbieter erkennen – und Druck vermeiden

Seriöse Installationsbetriebe arbeiten mit geschultem Fachpersonal, dokumentieren ihre Leistungen nachvollziehbar und informieren transparent über notwendige Maßnahmen. Besonders kritisch zu sehen sind Forderungen nach sofortiger Barzahlung oder der Austausch nicht defekter Komponenten ohne klare technische Begründung. Breitschopf stellt klar: „Kunden sollten sich niemals zu schnellen Entscheidungen oder Zahlungen drängen lassen. Eine seriöse Wartung braucht keine Drucksituation.“

Qualifizierte Unternehmen findet man einfach etwa im Installateur-Finder.

Über Wiens Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker

Die Innung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker vertritt die Interessen von Unternehmen der Installations- und Gebäudetechnik. Sie setzt sich für bessere rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen ihrer Mitglieder ein, bietet Beratungs- und Unterstützungsangebote und aktuelle Informationen und umfasst rund 1.500 Unternehmen in Wien. Weitere Infos unter: https://www.wko.at/wien/gewerbe-handwerk/sanitaer-heizung-lueftung/start Fachkräfte können Verbraucher etwa im Installateur-Finder des Firmen A-Z der WKO nachschlagen.

Liste unseriöser Firmen: https://www.wko.at/oe/dieinstallateure/watchlist-dubiose-handwerksdienste