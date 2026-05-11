- 11.05.2026, 10:05:03
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REMINDER Pressekonferenz – Medikamentenabgabe in Ordinationen: Umfrage zeigt großes Potenzial für bessere Patientenversorgung
Die Abgabe von Medikamenten direkt in der Ordination könnte die Patientenversorgung deutlich verbessern und den Zugang zu Therapien erleichtern. Eine aktuelle Umfrage unter Wiener Ärztinnen und Ärzten zeigt, dass viele in der Medikamentenabgabe großes Potenzial sehen.
Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien stellt die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage und Ideen zur Umsetzung in einer Pressekonferenz vor.
Ihre Gesprächspartner*innen sind:
Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte
Peter Hajek, Meinungsforscher und Geschäftsführer Public Opinion Strategies GmbH
Datum: Mittwoch, 13. Mai 2026, 9.30 Uhr
Ort: Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, VAZ, 1. Stock
Bitte um Voranmeldung unter [email protected]
Parkplätze sind in der Garage der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, reserviert (bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle, Tel.: 515 01/1223 DW).
Rückfragen & Kontakt
Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Mag. Katharina Hemmelmair
Telefon: 06649697506
E-Mail: [email protected]
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