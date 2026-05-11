  • 11.05.2026, 10:03:32
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  • OTS0049

Michael Heinisch: Die Kraft des Miteinander

Einladung zur Buchpräsentation

Wien (OTS) - 

So stärken Kooperationen Gesellschaft und Gesundheitssystem: Kooperation ist der beste Weg, damit unsere Gesundheitsversorgung auch in Zukunft stark und leistungsfähig bleibt.

Michael Heinisch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vinzenz Gruppe, zeigt in seinem Buch, warum das österreichische Gesundheitswesen trotz hoher Qualität und hoher Ausgaben hinter seinen Möglichkeiten bleibt und wie integrierte Versorgung das ändert. Mit Modellen, die bereits funktionieren.

Wir laden Sie herzlich zur Buchpräsentation ein!

  • Wann: Montag, 18. Mai 2026, 19.00 Uhr
  • Wo: Buchhandlung Morawa, Mariahilfer Straße 20, 1070 Wien

Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Bitte melden Sie sich bis Donnerstag, 14. Mai 2026 online an unter
vg_buchp_miteinander - regLIST24.com - Buchpräsentation "Die Kraft des Miteinander"

Buchpräsentation: "Michael Heinisch, Die Kraft des Miteinander"

Datum: 18.05.2026, 19:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Buchhandlung Morawa
Mariahilfer Straße 20
1070 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH
Annemarie Kramser
Telefon: +43 664 84125039
E-Mail: [email protected]

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[Montag, 18.05.2026, 19:00]

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