ASFINAG: Totalsperre A 10 Richtung Salzburg wegen Sanierung Brentenbergtunnel

Salzburg (OTS) -

Um den herausfordernden Sanierungszeitplan für den im Jänner durch einen Lkw-Unfall schwer beschädigten Brentenbergtunnel zu halten, ist eine Komplettsperre der A 10 Tauernautobahn in Richtung Salzburg ohne Alternative. Diese ist von Montag, 18. Mai (13 Uhr) bis spätestens Samstag, 23. Mai (6 Uhr) geplant. Parallel greift ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.

Der gesamte Verkehr wird in diesem Zeitfenster zwischen dem Knoten Pongau und Paß Lueg auf die B 159 abgeleitet. Da die derzeit durchgeführte Baustelle auf der B 159 außerhalb dieses Umleitungsbereichs liegt, ist hier mit keinen zusätzlichen Behinderungen zu rechnen. Bis Ende Juni soll die Behebung der enormen Brandschäden abgeschlossen und der Tunnel wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein.

Hintergrund: Die ASFINAG muss die Tunnelbeschichtung vornehmen, die für Helligkeit sorgt und die regelmäßige Reinigung der Wände ermöglicht. Dafür werden mehrere Lagen bzw. Schichten aufgebracht, die keinesfalls durch Fließverkehr verschmutzt werden dürfen. Die ASFINAG hat nach Analyse der Verkehrszahlen das dafür geeignete Zeitfenster festgelegt. So wie für alle weiteren Tätigkeiten vor Ort auf die Rückreisewellen um die verlängerten Wochenenden Rücksicht genommen wird.

Als begleitende und abfedernde Maßnahme gelten Lkw-Fahrverbote (über 7,5 Tonnen) für die Richtungsfahrbahn Norden der A 10 zwischen dem Knoten Villach und dem Knoten Salzburg. Diese greifen von Montag, 18. Mai (11 Uhr) bis Samstag, 23 Mai (4 Uhr). Der regionale Quell- und Zielverkehr entlang dieser Achse ist vom Fahrverbot ausgenommen.

Tipp: Details zum Lkw-Fahrverbot, die Tunnel-Sperrzeiten bis Ende Mai sowie Echtzeitinformationen zu Verkehrslage bzw. Verzögerungen stehen auf www.asfinag.at/a10 zur Verfügung.

Sobald das weitere Ausmaß der erforderlichen Arbeiten bis zum geplanten Abschluss der Sanierung Ende Juni – und damit vor dem Einsetzen des starken Sommerreiseverkehrs – definitiv feststeht, wird die ASFINAG erneut informieren.