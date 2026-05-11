- 11.05.2026, 09:45:32
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AVISO: Samstag, 30. Mai, 10.00 Uhr: Grüner Bundeskongress: „Fairer statt schwerer“
Einladung zum 48. Bundeskongress der Grünen
Unter dem Motto „Fairer statt schwerer“ findet der Bundeskongress der Grünen in Graz statt. Eröffnet wird der Kongress mit rund 260 Delegierten durch die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Um ca. 10:30 folgt eine Rede von Bundessprecherin Leonore Gewessler. Anschließend folgen Präsentation und Abstimmung über den Leitantrag.
Heuer erstmals wird die Bühne auch für interessierte Bürger:innen geöffnet. Bei der Aktion „Deine Rede“ können Menschen aus ganz Österreich ihre Anliegen auf die Grüne Bühne in der Grazer Messer bringen. Bewerben können sich alle unter: gruene.at/deinerede
Programm:
Ab 09.00 Uhr: Einlass und Akkreditierung
10.00 Uhr: Eröffnung
Begrüßung durch Judith Schwentner, Vizebürgermeisterin Graz
ca. 10.30 Uhr:
Rede der Bundessprecherin Leonore Gewessler
ca. 11.15 Uhr:
Vorstellung und anschließende Debatte Leitantrag
ca. 13.15
Impulse Gastredner:innen
ca. 14.00 Uhr
weitere Anträge und Resolutionen
ca. 15.00 Uhr
Finanzbericht & Entlastung
Voraussichtliches Ende: 16.00 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen. Akkreditierung unter [email protected] ist erforderlich.
Grüner Bundeskongress: „Fairer statt schwerer“
Datum: 30.05.2026, 10:00 Uhr
Ort: Messe Graz
Messeplatz 1, 8010 Graz
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
0664 819 42 96
[email protected]
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