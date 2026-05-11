AVISO: Samstag, 30. Mai, 10.00 Uhr: Grüner Bundeskongress: „Fairer statt schwerer“

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Fairer statt schwerer“ findet der Bundeskongress der Grünen in Graz statt. Eröffnet wird der Kongress mit rund 260 Delegierten durch die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Um ca. 10:30 folgt eine Rede von Bundessprecherin Leonore Gewessler. Anschließend folgen Präsentation und Abstimmung über den Leitantrag.

Heuer erstmals wird die Bühne auch für interessierte Bürger:innen geöffnet. Bei der Aktion „Deine Rede“ können Menschen aus ganz Österreich ihre Anliegen auf die Grüne Bühne in der Grazer Messer bringen. Bewerben können sich alle unter: gruene.at/deinerede

Programm:

Ab 09.00 Uhr: Einlass und Akkreditierung

10.00 Uhr: Eröffnung

Begrüßung durch Judith Schwentner, Vizebürgermeisterin Graz

ca. 10.30 Uhr:

Rede der Bundessprecherin Leonore Gewessler

ca. 11.15 Uhr:

Vorstellung und anschließende Debatte Leitantrag

ca. 13.15

Impulse Gastredner:innen

ca. 14.00 Uhr

weitere Anträge und Resolutionen



ca. 15.00 Uhr

Finanzbericht & Entlastung



Voraussichtliches Ende: 16.00 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen. Akkreditierung unter [email protected] ist erforderlich.

Grüner Bundeskongress: „Fairer statt schwerer“

Datum: 30.05.2026, 10:00 Uhr

Ort: Messe Graz

Messeplatz 1, 8010 Graz