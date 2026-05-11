KPMG Studie „Cybersecurity in Österreich 2026”

Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz hat in den letzten zwölf Monaten die Spielregeln der Cybersicherheit neu geschrieben: größere Angriffsfläche, höheres Tempo, mehr Täuschung. Gleichzeitig wachsen technologische Abhängigkeiten – digitale Souveränität wird im geopolitischen Wettbewerb zur Voraussetzung für Handlungsfähigkeit.

Zum elften Mal in Folge haben wir in Kooperation mit dem Sicherheitsforum Digitale Wirtschaft des Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) heimische Unternehmen zu ihren Erfahrungen mit Cyberkriminalität und -sicherheit befragt und freuen uns, Ihnen die Ergebnisse aus rund 1.400 Teilnahmen zu präsentieren.

Termin: Dienstag, 19. Mai 2026, 9:00–10:00 Uhr

Ort: Online via MS Teams

Anmeldung unter: [email protected]

Folgende Themen stehen u. a. im Fokus der Pressekonferenz:

Cybersecurity-Lagebild 2026: Welche Angriffsmuster haben sich in den letzten 12 Monaten bei heimischen Unternehmen gezeigt und wo entstehen reale Ausfälle und Kosten

Welche Angriffsmuster haben sich in den letzten 12 Monaten bei heimischen Unternehmen gezeigt und wo entstehen reale Ausfälle und Kosten Künstliche Intelligenz: Wie verändert KI bereits heute das Vorgehen der Angreifer (Tempo, Täuschung, Automatisierung) und welche Leitplanken brauchen Unternehmen jetzt zum sicheren Einsatz von KI

Wie verändert KI bereits heute das Vorgehen der Angreifer (Tempo, Täuschung, Automatisierung) und welche Leitplanken brauchen Unternehmen jetzt zum sicheren Einsatz von KI Digitale Souveränität: Welche technologischen Abhängigkeiten werden im Ernstfall zur Achillesferse – und wie stärkt digitale Souveränität die Handlungsfähigkeit

Welche technologischen Abhängigkeiten werden im Ernstfall zur Achillesferse – und wie stärkt digitale Souveränität die Handlungsfähigkeit Regulatorisches Umfeld: Inwieweit erfüllen heimische Unternehmen bereits die Vorgaben des NISG 2026

Inwieweit erfüllen heimische Unternehmen bereits die Vorgaben des NISG 2026 Ausblick (nächste 12 Monate): Welche Entwicklungen erwarten wir und welche Maßnahmen können sofort Wirkung bringen

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Helmut Lackner (Generaldirektor der Österreichischen Staatsdruckerei GmbH und Präsidiumsmitglied KSÖ)

Gerda Holzinger-Burgstaller (Vorsitzende des Vorstands und Finanzvorständin Erste Bank Österreich sowie Vorstandsmitglied KSÖ)

Robert Lamprecht (KPMG Partner Cybersecurity und Autor der Studie)

Andreas Tomek (KPMG Partner Cybersecurity)

Sie haben Fragen zum Thema Cybersecurity? Schicken Sie uns diese gerne im Vorfeld an [email protected]. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Pressekonferenz KPMG Studie „Cybersecurity in Österreich 2026”

Datum: 19.05.2026, 09:00 Uhr - 19.05.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Online via MS Teams