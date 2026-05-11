- 11.05.2026, 08:16:02
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- OTS0009
Termine am 11. Mai in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.30 Uhr, FPÖ-Pressekonferenz mit dem nicht amtsführendem Stadtrat Dominik Nepp zum Thema „SPÖ-Putsch in der GESIBA!“ (1., Rathaus, FPÖ-Landtagsklub, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
(Schluss) red
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