Festivalbilanz: Journalismusfest Innsbruck blickt auf die 5. Ausgabe im Jubiläumsjahr 2026 mit über 80 öffentlichen Veranstaltungen zurück

Innsbruck (OTS) -

Rund 7.800 Besucher*innen besuchten die Jubiläumsausgabe des Journalismusfest Innsbruck – Internationale Tage der Information. Zum fünften Journalismusfest Innsbruck kamen 180 JournalistInnen, WissenschaftlerInnen, VertreterInnen von NGOs und Fachleute aus 23 Staaten, die bei rund 80 öffentlichen Veranstaltungen Einblicke in ihre Arbeit gaben. Der veranstaltende Verein Journalismusfest Innsbruck sieht sich nach zahlreichen positiven Rückmeldungen darin bestärkt, das Festival auch in den kommenden Jahren zu veranstalten. Im Jahr 2027 ist das Journalismusfest vom 21. bis 23. Mai geplant. Zwei Ausstellungen des Festivals bleiben noch geöffnet.

Alle Informationen dazu unter: www.journalismusfest.org

In den vergangenen fünf Jahren wurden mehr als 550 Journalist*innen, Fotograf*innen, NGO-Vertreter*innen, Wissenschaftler*innen und andere Fachleute aus 45 Staaten in Innsbruck als Mitwirkende begrüßt, die Einblicke in ihre Arbeit gaben. Seitens des Publikums gibt es offensichtlich ein wachsendes Bedürfnis, sich vor Ort mit diesen Personen auszutauschen, Gesprächen und Debatten zu folgen sowie Ausstellungen, Filme oder Podcasts live wahrzunehmen: Rund 7.800 Besucher:innen, so viele wie noch nie, zählte das Festival im Jubiläumsjahr 2026. Auch deshalb bleibt es dem Journalismusfest Innsbruck ein großes Anliegen, den Zugang zu den meisten Veranstaltungen weiterhin kostenlos zu ermöglichen. Ermöglicht wird das Journalismusfest vor allem durch öffentliche Fördergeber, Stiftungen, Verbände und eine Reihe von Partnerschaften, auch mit Redaktionen. Und durch die Mithilfe vieler.

„Wir sind vom großen Andrang des Publikums sehr beeindruckt. Es scheint ein großes Interesse an Debatten zu brisanten aktuellen Themen zu geben. Und dies im Rahmen eines Festivals, das auch Begegnungen ermöglicht. Dieser Erfolg des Festivals hängt auch mit Kooperationen vor Ort in Innsbruck und dem Austausch mit Redaktionen von Qualitätsmedien zusammen“, resümiert Benedikt Sauer, Leiter des Journalismusfest, im Namen des Teams.

Zwei Ausstellungen des Festivals in Innsbruck bleiben noch geöffnet

Die Ausstellung „Das andere Russland. MEMORIAL. Kampf um historische Wahrheit und Demokratie“, die zum ersten Mal in Österreich gezeigt wird, bleibt noch bis Mittwoch, 27. Mai, geöffnet. Eintritt frei.

Ebenfalls noch zu sehen ist die Ausstellung „Lebanon – In a State of Unrest“ im Innenhof der Theologie. Sie ist bis Freitag, 5. Juni, zugänglich. Eintritt frei.

Veranstaltungsorte und Partnermedien

Festivalzentrum war erneut das Treibhaus Innsbruck. Das Festival war erstmals am Bozner Platz mit zusätzlichem Programm groß präsent.

Weitere Veranstaltungsorte waren u. a.: Haus der Begegnung, Theologie (Universität Innsbruck), SoWi-Aula, ORF-Landesstudio, Café Munding, BRUX Freies Theater Innsbruck, Tiroler Volkskunstmuseum, Moments Tirol, Innsbruck Tourismus, Tyrolia Buch Papier, Wagner’sche Buchhandlung, Liber Wiederin, Claudiana Foyer und Claudiasaal, WEI SRAUM Designforum Tirol, Literaturhaus am Inn, Cinematograph, Stadtbibliothek, AEP-Frauenbibliothek, das Theatercafé.

Auch Partnermedien prägten wieder das Programm: Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, taz Panter Stiftung, Der Standard, Falter, ORF Tirol, Tiroler Tageszeitung, FM4, DATUM, Dossier, Reportagen und das Magazin Science Notes. MedienmacherInnen trafen Publikum am Bozner Platz: „Meet your Magazin“.

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