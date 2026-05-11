Die Gender-Debatte endet bei Google.

Wien (OTS) -

Eine neue Datenanalyse von Suchdaten aus Österreich und Deutschland (2004 bis 2025) kommt zu einem klaren Befund:

Die männliche Berufsbezeichnung dominiert Google-Suchen nach wie vor mit Verhältnissen von bis zu 24:1, etwa bei "Rechtsanwalt" vs. "Rechtsanwältin" in Österreich.

Besonders betroffen sind selbstständige Frauen.

Wer seine Website ausschließlich auf die weibliche Berufsbezeichnung optimiert, ist für die große Mehrheit der Google-User unsichtbar, da diese fast durchgehend die männliche Form verwenden. Genderneutrale Schreibweisen wie "Rechtsanwält*innen" lösen das Problem nicht, ihr Suchvolumen liegt bei null.

Den vollständigen Artikel von Mogaji Digital Communications mit allen Daten gibt es hier: Gendergap im Suchverhalten