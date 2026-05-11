Aviso: PK Ludwig/Ruck: Neuer Meilenstein für emissionsfreien Transport in Wien

Wien (OTS) -

Die Dekarbonisierung des Wirtschafts- und Gewerbeverkehrs ist ein wichtiger Hebel für das Erreichen des Ziels der Stadt Wien, bis 2040 klimaneutral zu sein. Im Projekt „Zero Emission Transport“ der Wirtschaftskammer Wien führen seit Juni 2024 KMU und Großbetriebe ihre Fahrten im ersten und zweiten Bezirk emissionsfrei durch. Nun hat das gemeinsame Projekt mit der Stadt Wien einen weiteren Meilenstein erreicht. Darüber informieren morgen, Dienstag, Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit namhaften Unternehmen.

Pressekonferenz: Neuer Meilenstein für das Projekt Zero Emission Transport

Wann: Dienstag, 12. Mai um 12:00 Uhr

Wo: Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien, Wappensaal

Wer:

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien

Tina Schrettner, Geschäftsführerin Ankerbrot

Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR AG

Hans Roth, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender von Saubermacher

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind dazu herzlich eingeladen!

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.