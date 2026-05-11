- 11.05.2026, 08:00:32
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Aviso: PK Ludwig/Ruck: Neuer Meilenstein für emissionsfreien Transport in Wien
Bürgermeister Ludwig und WK Wien-Präsident Ruck informieren morgen, Dienstag, über die Fortschritte des Projekts „Zero Emission Transport“ in Wien
Die Dekarbonisierung des Wirtschafts- und Gewerbeverkehrs ist ein wichtiger Hebel für das Erreichen des Ziels der Stadt Wien, bis 2040 klimaneutral zu sein. Im Projekt „Zero Emission Transport“ der Wirtschaftskammer Wien führen seit Juni 2024 KMU und Großbetriebe ihre Fahrten im ersten und zweiten Bezirk emissionsfrei durch. Nun hat das gemeinsame Projekt mit der Stadt Wien einen weiteren Meilenstein erreicht. Darüber informieren morgen, Dienstag, Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit namhaften Unternehmen.
Pressekonferenz: Neuer Meilenstein für das Projekt Zero Emission Transport
Wann: Dienstag, 12. Mai um 12:00 Uhr
Wo: Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien, Wappensaal
Wer:
Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien
Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien
Tina Schrettner, Geschäftsführerin Ankerbrot
Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR AG
Hans Roth, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender von Saubermacher
Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind dazu herzlich eingeladen!
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