Eurovision Song Contest 2026: COSMÓ am türkisen Teppich bei der „Opening Ceremony“

Wien (OTS) -

Der 70. Eurovision Song Contest ist offiziell eröffnet. Heute Sonntag, dem 10. Mai 2026, wurde die Show-Woche mit einem Festakt im Wiener Rathaus, dem Walk aller teilnehmenden Acts über den türkisen Teppich und der anschließenden Opening Party eingeläutet – auch COSMÓs offizieller Auftakt zum ESC in Wien.

COSMÓ: „Es war so toll am türkisen Teppich, die vielen Fans und alle anderen Acts zu treffen. Die ‚Opening Ceremony‘ war der Startschuss für die Eurovision-Woche, jetzt sind wir ready und haben ganz viel Vorfreude auf alles, das kommt. Die Fans hier waren so toll und es ist eine große Ehre, Österreich beim ESC in Wien vertreten zu können."

COSMÓ und Sandro Humitsch (Gitarrist/Manager) präsentierten am türkisen Teppich ein Styling von Flare Talents – zwischen Wiener Klassik und Berliner Club-Kultur: Mit Rüschenhemden und handgefertigtem Latex von Epic Couture schlugen die Outfits die Brücke von Mozart zu modernen Dancefloors.

Die Vorbereitungen für COSMÓs großen Auftritt laufen auf Hochtouren. Gestern, am Samstag, dem 9. Mai 2026, stand die zweite Probe in der Stadthalle auf dem Plan. Dabei performte er seinen Song „Tanzschein“ dreimal auf der großen ESC-Bühne. Die Inszenierung einer visuellen Reise durch die Club-Geschichte mit den vier Tänzer:innen – Gorilla, Gazelle, Löwe und Nashorn – und Gitarrist Sandro Humitsch bekam dabei den letzten Feinschliff.

COSMÓ: „Die Stadthalle fühlt sich schon fast wie zu Hause an. Bei der zweiten Probe ging es vor allem um letzte Verbesserungen inklusive der ESC-Special-Edition des blauen Sterns. Das Gefühl für die Bühne wird immer besser und ich kann schon jetzt die nächsten Proben vor Publikum kaum erwarten.“

Fotos von der „Opening Ceremony“ sind unter presse.orf.at abrufbar.

COSMÓs weiterer Fahrplan bis zum Finale des Eurovision Song Contest 2026:

Donnerstag, 14. Mai: Semifinale 2 – live in ORF 1 und auf ORF ON (ab 21.00 Uhr) – bei dem COSMÓ seinen Song „TANZSCHEIN“ erstmals außer Konkurrenz präsentieren wird

Freitag, 15. Mai: Generalprobe des Finales – internationale Jurys vergeben ihre Punkte

Samstag, 16. Mai: Finale – Startnummer 25 – live in ORF 1 und auf ORF ON (ab 21.00 Uhr)

Der Eurovision Song Contest 2026 live und vielfältiges Rahmenprogramm in ORF 1

Der ORF begleitet COSMÓs spannende Zeit beim Eurovision Song Contest in all seinen Medien (TV, Radio und Online) und bietet ein umfassendes Rahmenprogramm zum ESC 2026 mit Dokumentationen, Sendungen und Live-Berichten.

Der größte TV-Unterhaltungsevent der Welt geht wieder an drei Abenden über die Bühne: Das erste Semifinale steht am Dienstag, dem 12. Mai, das zweite Semifinale – bei dem auch Österreichs Vertreter COSMÓ auftritt – am Donnerstag, dem 14. Mai, und das Finale am Samstag, dem 16. Mai, live aus der Wiener Stadthalle jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1 und ORF ON. Die beiden Semifinal-Abende werden um 20.15 Uhr von ORF-Kommentator Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ eröffnet. Am Finalabend führt Barbara Schöneberger durch die beiden ORF/ARD/SRF-Rahmensendungen „ESC – Der Countdown“ (20.15 Uhr) und „ESC – Die Aftershow“ (0.55 Uhr) live aus dem MuseumsQuartier Wien.

Alle Details und Infos zum weiteren Programm rund um den Eurovision Song Contest sind auf https://presse.ORF.at abrufbar.



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