Polizeisport bei “Wings for Life World Run” vertreten

Wien (OTS) -

Der „Wings for Life World Run“ fand am 10. Mai 2026 mit Start vor dem Schloss Schönbrunn statt. Die Veranstaltung wurde zeitgleich an zahlreichen Orten weltweit durchgeführt und stand unter dem Motto „Laufen für die, die es nicht können“.

Für das BMI Sport Team gingen insgesamt 246 Läuferinnen und Läufer ins Rennen. Verstärkt von 15 Polizeispitzensportlerinnen und -sportlern – darunter Julia Scheib, Mario Bauernfeind und Jakob Dusek – liefen sie insgesamt rund 220 Kilometer für den guten Zweck.

Innenminister Gerhard Karner gratulierte: „Viele Läuferinnen und Läufer aus dem Innenministerium und von der Polizei haben sich heute in den Dienst der guten Sache gestellt. Das beweist, dass die Solidarität mit jenen, die Hilfe brauchen, nach wie vor ungebrochen ist. Ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und freue mich, dass sie hier einmal mehr einen wertvollen Beitrag geleistet haben.“

Gruppenleiter Günther Marek, im Innenministerium für Sportangelegenheiten zuständig, bedankte sich bei allen Sportlerinnen und Sportlern für das gezeigte Engagement: „Danke für euren Einsatz. Ihr habt damit jenen geholfen, die diese Hilfe dringend benötigen.“

Beim Polizeisport-Stand hatten Besucherinnen und Besucher außerdem die Möglichkeit, die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler persönlich kennenzulernen sowie an einer Autogrammstunde teilzunehmen.