  • 10.05.2026, 14:26:02
  • /
  • OTS0023

Hanger ad Hammer: „Wer ‚Green Jobs’ neu definiert, sollte sich zurückhalten“

Wien (OTS) - 

„Lukas Hammer ereilt offenbar der selektive Gedächtnisverlust. Wer über Postenschacher spricht, sollte zuerst die Bilanz seiner eigenen Partei unter die Lupe nehmen”, sagt der Nationalratsabgeordnete der Volkspartei Andreas Hanger zu den heutigen Aussagen des grünen Abgeordneten in der ORF-Sendung Hohes Haus. Die Vorstellung, dass die Grünen unter Gewessler keine Wünsche erfüllt hätten, sei an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten: „Wer den Ausdruck ‚Green Jobs’ sprichwörtlich neu besetzt hat, sollte sich lieber zurückhalten”, betont Hanger, und weiter: „Es ist längst dokumentiert, dass Leonore Gewessler als Klimaministerin ihre Vertrauten systematisch in lukrative Positionen ihres Ressorts platziert hat - eine Praxis, die sogar die Bundesgleichbehandlungskommission deutlich kritisiert hat. Es stellt sich die Frage, ob den Grünen der Sinneswandel erst ereilt hat, nachdem keine Jobs mehr für ideologisch Gleichgesinnte zu vergeben waren. Das Ausmaß der grünen Doppelmoral ist beispiellos. Das System Gewessler war Postenschacher in Reinkultur und Hammer würde gut daran tun, lieber die eigenen Zeilen zu prüfen, statt deplatzierte Vorwürfe gegen andere zu erheben”, so Hanger abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Bundesparteileitung

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright